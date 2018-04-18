民進黨不知恥近乎神勇

2018年04月18日 04:11 中國時報 羅瑩雪

民進黨利用國民黨建立的民主選舉制度，以「獨立建國」、「廢核家園」兩大騙術及抹黑、汙衊、譏諷、謾罵等伎倆贏得全面執政。民進黨大權在握後，不再像過去只局限於嘴上較勁，現在各種手段橫來直去，毫無顧忌，自然無往不利，心想事成。

綜觀民進黨之所以具有「超凡」的身手，主要是具有以下的「涵養」：

一是四大皆空，心無罣礙。管他什麼國法憲政、民主體制、人權保障、程序正義，一概視若無物，通過《不當黨產處理條例》、《促進轉型正義條例》，修正《農田水利法》，算給在野黨面子，沒法可依，照樣可辦事。

二是海納百川，無所不容。只要是肥缺，多少都能消化。現有不夠就創新。黑機關要什麼設什麼，要多少設多少。什麼組織法、預算法、員額管理辦法全部閃邊。高官厚祿給得不亦樂乎。國庫吃緊，找軍公教開刀。你要錢沒有，我花錢不缺。創造前瞻計畫、綠能方案、新南向政策、國艦國造，大把銀子隨意亂開，連像樣的評估研究都懶得提。

三是創意無限，什麼狠招爛術都想得到。美化奴役、掏空台灣的日本殖民，將造福台灣的蔣公打成罪大惡極的殺人魔頭，不過是雕蟲小技。如今行政、立法、司法大權在握，清算鬥爭才是他們真正的看家本領。蔡總統說《促轉條例》是要釐清真相、責任，你若相信，可就太蠢了。

日前綠營對付管中閔的手法只是前菜，潘文忠請辭後，接手的教育部長吳茂昆人事宣布不過幾小時就質疑聲四起，從他的背景看來，不僅是綠營自己人，顯然也是不怕惹事的將才。卡管續集精彩可期。如果新教長上台後，加上跨部會諮詢小組還解決不了，建議可提升至總統府國安層級處理。反正綠營要拔管，誰都無法阻擋。以此類推，今後參選公職者，能否就任，端看中選會發不發當選證書。有志者最好認清現實，以免白費力氣。

四是不執著、不住相。禮義廉恥、道德清議不值一哂，形象名聲全是虛幻假象。有謂「知恥近乎勇，不知恥近乎神勇」，永嘉大師《證道歌》也說「從他謗，任他非。把火燒天徒自疲。我聞恰似飲甘露」，罵民進黨的人就像放火燒天一樣累死自己。

五是膽氣過人，吹牛無需草稿。被美國當棋子耍，敢說成自己是棋手。別人航空母艦大陣仗軍演，自己區區幾艘小船也趕忙叫陣。

最後，最厲害的是活在當下。今朝有酒今朝醉，有花堪折馬上折，不憂歷史遺臭萬年。有這樣的當家，我們還怕大陸統一嗎？

轉念一想，莫非民進黨暗忖兩岸統一為期不遠，擔心民主太久，國人無法適應，讓大家提早體驗什麼是獨裁專制，什麼是漠視人權，什麼是民不聊生？若真如此，綠營還真用心良苦！（作者為前法務部部長）

(中國時報)