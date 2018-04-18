社論－當穩定崛起中國遇川普亂流

2018年04月18日 04:11 中國時報 主筆室

很少看到美國總統當得像川普這樣，醜聞與政治風暴不斷，大有坐不滿任期的風險。但另一方面，川普在鐵粉支持下卻「關關難過關關過」，而且早早展開競選連任的布局。川普走在天堂通往地獄的鋼索上，毫無忌憚地揮舞著鋼刀，為保衛總統寶座而戰，醜聞風暴捲得愈大，自保攻勢就愈凶猛。美中競合關係正進入逆轉與否的關鍵點，川普的不可預測性成為中美關係能否維持平穩的重大變數。

川普的醜聞主要在三方面，一是性騷擾與婚外性關係，二是通俄門，三是他是否防礙司法，阻撓對通俄門的調查，相關的司法與國會調查正對他步步進逼。前聯邦調查局局長柯米日前出書，痛批川普的領導風格有如黑幫老大，而且滿口謊言、道德淪喪。不過，擅長煽動炒作的川普已讓美國社會嚴重撕裂，反川、挺川壁壘分明。即使醜聞接二連三，川粉照挺不誤，反正虱多不癢，醜聞多也見怪不怪。除非司法調查真的進入到彈劾階段，否則一身爭議的川普可能屹立不倒。

不過川普畢竟感受到了危機迫近，去年底阿拉巴馬州和今年3月賓州聯邦眾議員補選，川普力挺的共和黨候選人都敗下陣來。今年的期中選舉如果再輸，川普的政治聲勢必將大挫。他缺乏治理之才，亦無長遠策略，拚連任比什麼都重要，因此言行多著眼於鞏固基本盤，日益身陷危機風暴的川普，更是使盡渾身解數投鐵粉之所好。對中國態度轉趨強硬，甚至不惜發動貿易戰，便是在此算計脈絡下的產物。

打從競選，川普就鎖定全球化自由貿易的受害民眾爭取支持，就任後劍及履及。他指控其他國家大占美國便宜，尤其痛批中國進行不公平貿易。他先對太陽能板、鋼、鋁加徵關稅，又加碼宣布計畫對中國進口總值約500億美元商品加徵25%關稅，中國則以同樣的加徵關稅作為回應。

以當前美中貿易相互依賴之深，貿易戰恐將傷敵一千自損八百，但對川普來說，他靠著美國拳頭大逼其他國家讓步，多少能逼出一些成果，這將成為他的政績。對外姿態擺得愈凶，愈能向鐵粉證明自己才是美國利益的捍衛者，川普這鋼刀揮得穩賺不賠。

川普不只在貿易上擺出戰鬥姿態，在國安報告中把中國定位為戰略競爭對手，實則是在更高格局上將美中關係作重新定位，從夥伴之合轉向對手之爭。拉攏印度、越南，強化軍艦穿越南海等，都有反制中國擴張之意。很多人以「修昔底德陷阱」來形容美中關係，一個崛起強權必然挑戰既有強權，既有強權也會做出反制，終而引爆戰火，也有人將之形容為新冷戰。

不過現在的情勢終究和冷戰不同，中國並沒有建立集團或藉代理戰爭與美國爭奪全球霸權，昔日的蘇聯，也遠不像如今中國與美國有廣泛的貿易與社會交流。身為全球第二大經濟體，維持對外關係和諧及全球穩定的環境，才最符合中國利益。雖然中國的「一帶一路」有意擴張影響勢力，航母艦艇自由進出太平洋，實質上打破美國設下多年的島鏈封鎖，在南海造島更引發美方批判，這些都是一個新崛起大國試著伸展手腳為自己重畫地盤，但還不至於直接引發美中衝突，而比較是一種逐漸推擠美國既有勢力、重畫東亞政治版圖的冷對抗。

事實上，中國現在基本上已經改變了東亞政治版圖，成為美國無法壓抑圍堵的東亞第一強權。這個新現狀已經建立，美國即使強化與日本、越南或印度的軍事合作，增加在亞太的軍事存在感，也無法倒轉局勢。何況在許多國際問題上，包括令人頭痛的北韓，美國都需要中國的合作，因此雙方之間有競爭、有角力，但也必須合作，不必然會走向宿命的對決陷阱。

中國成為東亞第一強權是大趨勢，東亞政治版圖逐漸改變也是大趨勢，但大趨勢之下難免有小亂流。川普為了擺脫醜聞製造政績，在對外關係上採取更保護主義的鷹派手段，是亞太情勢的一項變數。無論對美國還是對世局，川普不斷製造難以捉摸的新狀況，若他連任，還真難說他又會給世局帶來什麼影響。穩定崛起的中國，遇見川普亂流，還是穩健回應為宜。

(中國時報)