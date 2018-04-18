2018年04月18日 04:11 中國時報 主筆室

透過管中閔與賴清德的一陣過招，金庸武俠小說《倚天屠龍記》中的「九陽真經」口訣，成了台灣政壇念玆在玆、相互切磋的當紅絕學；沒想到，政壇武功沒有最扯，只有更扯，現在最紅的又變成了崆峒派的「七傷拳」，練功者正是新任教育部長吳茂昆。

七傷拳最玄妙的就是「先傷己、再傷敵」，而且是「先自損八百，才傷敵一千」；更慘的是如果練功者內力不足，還可能反彈回來，變成損人不及自傷，因此正道中人大都不練此種邪功。偏偏現在賴揆卻拉著內力不足、底氣有缺的吳茂昆硬練。

也許賴揆認為自己「一口真氣足」，問題是吳茂昆功力不夠，半口真氣提不上來；還沒上任，就造成學術界譁然，才一上任，又被大起底。從擔任對岸多所大學講座、出任有官方資助的中國高等科學技術中心高能物理研究所顧問，到在東華大學校長任內溢領獎助金172萬元遭監察院追討、校長任內爆發違法圖利、打壓人事權等醜聞、是否有美國籍等爭議，簡直是萬箭齊射，爆料不斷。

民進黨前一階段「卡管」卡了兩個多月，結果卡掉了一個請辭的教長潘文忠，卡傷了一個內政部長葉俊榮。現在以為找到了一個敢繼續卡管的新教長，沒想到還沒開始卡管，自己就被卡得七零八落，光是澄清疑慮、化解爭議就已經防不勝防，真不知道吳茂昆後面還會再出什麼亂子？

同樣是去大陸講學，葉俊榮、吳茂昆就可以，管中閔偏不行，如此雙重標準已經讓全民看傻了眼、看冷了心；如今連教育部長這麼崇高的國家名器，竟然也要被糟蹋到如此地步，這才是卡掉了整個高等教育、學術界的尊嚴！

(中國時報)