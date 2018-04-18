半口真氣吳茂昆

友善列印
中國時報
主筆室

透過管中閔與賴清德的一陣過招，金庸武俠小說《倚天屠龍記》中的「九陽真經」口訣，成了台灣政壇念玆在玆、相互切磋的當紅絕學；沒想到，政壇武功沒有最扯，只有更扯，現在最紅的又變成了崆峒派的「七傷拳」，練功者正是新任教育部長吳茂昆。

七傷拳最玄妙的就是「先傷己、再傷敵」，而且是「先自損八百，才傷敵一千」；更慘的是如果練功者內力不足，還可能反彈回來，變成損人不及自傷，因此正道中人大都不練此種邪功。偏偏現在賴揆卻拉著內力不足、底氣有缺的吳茂昆硬練。

也許賴揆認為自己「一口真氣足」，問題是吳茂昆功力不夠，半口真氣提不上來；還沒上任，就造成學術界譁然，才一上任，又被大起底。從擔任對岸多所大學講座、出任有官方資助的中國高等科學技術中心高能物理研究所顧問，到在東華大學校長任內溢領獎助金172萬元遭監察院追討、校長任內爆發違法圖利、打壓人事權等醜聞、是否有美國籍等爭議，簡直是萬箭齊射，爆料不斷。

民進黨前一階段「卡管」卡了兩個多月，結果卡掉了一個請辭的教長潘文忠，卡傷了一個內政部長葉俊榮。現在以為找到了一個敢繼續卡管的新教長，沒想到還沒開始卡管，自己就被卡得七零八落，光是澄清疑慮、化解爭議就已經防不勝防，真不知道吳茂昆後面還會再出什麼亂子？

同樣是去大陸講學，葉俊榮、吳茂昆就可以，管中閔偏不行，如此雙重標準已經讓全民看傻了眼、看冷了心；如今連教育部長這麼崇高的國家名器，竟然也要被糟蹋到如此地步，這才是卡掉了整個高等教育、學術界的尊嚴！

(中國時報)

社論－當穩定崛起中國遇川普亂流 沒有ROC的和統 可能嗎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。