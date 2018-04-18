新教長要回歸教育專業

2018年04月18日 04:11 中國時報 張瑞雄

在「卡管」紛擾中新的教育部長即將上任，有個「部長地雷理論」說，各部會都有政策上的地雷，部長要做得久，就要小心不去踩地雷。目前教育部的地雷可能很多，雖然踩地雷容易陣亡，但眼前教育工作千頭萬緒，我們還是期許新任教育部長吳茂昆勇於任事，為所該為。

目前教育政策的最大問題就是很多教育政策決定權不在教育部，如大學學雜費調整，以前某行政院長做大學校長時疾呼要學費自由化，等到自己當行政院長卻凍漲學費，真不知何時教育部可以有完全的教育自主權，不做政治的工具。

從兩岸的學術交流、陸生來台的待遇、文言文和白話文的比例、各級教科書內容編定的問題等等，往往背後都有一隻看不見的政治黑手在操作。教育部如果無法以教育理論、教育實務的純專業眼光來制定政策，將政治正確擺中間，那麼不管任何人當部長終將動輒得咎，無法任事。

吳茂昆部長要注意的另一個問題是教育政策的透明度，讓大家知道教育部在做什麼？為什麼這麼做。以台大校長的遴聘為例，教育部遲遲不聘任管中閔，外界普遍傳言應是政府高層不喜歡台大遴選的人選，所以一波三折，這對教育部的公信力是很大的傷害。最近兩岸學術交流也引起不少爭議，連新教長都被捲入。教育部未來如何重建政策制定和執行過程的透明度及公信力，讓政策沒有黑箱，這恐怕是新任教育部長責無旁貸的重要任務。

今天如果我們問學生說：「你快樂嗎？」恐怕大部分學生會持否定的答案。問小學生，他們煩惱的有「十二年一貫」、鄉土語言、英語的學習；問國中學生，他們煩惱基本學力測驗、擔心考不上好高中；問高中生，他們煩惱又要學科能力測驗，又要指定科目考試，推薦申請程序繁瑣，條條大路不通大學，而大家共同的惡夢就是永無止境的考試和補習。這些問題可能沒有完美的解答，但至少教育部長要虛心聽聽家長和基層老師的意見，不要老把持不同意見的人打成反教育改革，反進步，這樣才能真正達到溝通，也才能解決問題。

吳部長曾任國立大學校長，應當了解以往教育部對大學過多的限制和管理所產生的負面作用，在少子化和國際競爭激烈的今日，應給大學更多的自由和彈性，大學才能發揮特色和打國際賽。如何在適當的監理和過分的管理間取得平衡，希望新部長廣諮眾議，不要陷入事務官「怕出事」、「以往都是這樣」的陷阱中。

教育部長的確不好做，目前須解決的問題也很多，但現階段新教長最重要的任務，應該是注重教育專業，堅持教育自主，提高政策制定過程的透明度，國家的教育才會有希望。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)