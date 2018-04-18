捍衛數位金融主權

友善列印
中國時報

自從去年Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay等3大手機支付系統登台以來，行動支付議題越來越夯，加上LINE Pay與街口支付加入戰局，以及早先開放的5家第三方支付業者，台灣市場正興起一波「支付大戰」！

相較大陸微信支付與支付寶盛行，成為全球「無現金社會」的領頭羊，台灣能否迎頭趕上？台北市長柯文哲先前參訪上海，體驗無現金消費環境後，一再表達很深的焦慮感。行政院長賴清德則曾宣示，將建立友善的行動支付環境，期望2025年行動支付普及率提高至9成。

柯文哲的憂慮以及賴清德的樂觀，凸顯台灣社會對行動支付的複雜情緒。不過，如果台灣本地的金流與支付服務勝出，可以確保台灣在行動金融體系的「主權」，但如果是由LINE Pay等跨國列強順利「殖民」，未來台灣人日常生活的小額支付行為，還有牽連甚廣的跨境電商規模，可能會被整碗捧走。舉例來說，淘寶等跨境電商平台在台規模越來越龐大，台灣人到大陸開銀行帳戶、開通支付寶帳戶，近來顯然越來越盛行。關鍵在於，在手機新經濟的全球浪潮下，如果台灣不能自己發展出「新興產業」，很容易被列強統治。

我發起與主辦的第二屆「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會，4月25日將在政治大學商學院舉辦，事先就有海外講者對我說，「現在台灣很大的發展機會是，如果能成為亞洲第一個針對ICO交易市場提出監管條例的國家，不僅能保障發行者與投資者雙方，更可以吸引更多外資與新創團隊進駐。」

的確，比特幣近期的暴漲暴跌，應驗「幣圈一天，人間一年」的行內話，加上ICO、區塊鏈、P2P成了最夯趨勢，都考驗台灣在數位金融產業的市場開放性。

如果台灣的法規開放，人才與資金充沛，創業環境友善，自然能吸引更多國際團隊來台入駐，並形成新興產業規模。未來如果大家能以台灣為發展基地，跨境去賺別國的錢，就能進一步拉抬台灣就業率與GDP。

新加坡是亞洲各國政府中，對數位金融產業最積極的。新加坡官員每天都在跟新創團隊開會，詢問他們真正的需求為何？而新創團隊要什麼，新加坡政府都盡量提供。

也有海外講者對我形容，「台灣許多銀行特別保守，甚至比監理機構的官員還保守，或許對金融科技有興趣，卻不敢行動！」

這一波新興金融體系的崛起，對台灣來說，絕對是挑戰，但也更是機會。抓到趨勢的話，台灣將能成為亞洲新金融首都，為過去失敗的「亞太金融中心」政策雪恥。（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)

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