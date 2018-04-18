與機器人共舞 跳吧！！ Robot

2018年04月18日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

機器人、人工智慧等科技發展，會是高齡化社會的解藥嗎？享譽全球的法國編舞家布蘭卡‧李，除了為機器人編舞，還試圖讓機器人表現「愛」的情感，他表示：「機器人能為現代人帶來很多便利，甚至也能為長照解套，但不該對機器人存有太多幻想，必須訂定規則使用。」

布蘭卡‧李讓它有情感

今年受高雄春天藝術節的邀請，布蘭卡‧李帶來代表作《跳吧！！Robot》，讓機器人與人類共舞。布蘭卡‧李說，他很喜歡英國影集《黑鏡》裡所談論的各種高科技、人工智慧帶給社會的各種影響，「要把高科技智慧運用在哪裡，取決於人心；我並不懼怕機器人的功能越來越擬人化，因為他們在實踐『美麗與智慧兼具』的這項特點上，還是無法和人類相提並論，好比說跳舞這件事情，機器人的動作仍然無法像人類一樣流暢。但舞者們仍可以從模擬機器人的動作裡，重新思考生而為人的意義。」

布蘭卡‧李表示，機器人和人工智慧所引發的議題，能觸發思考，也是創作的好題材，在2010年時，他開始發想讓機器人在舞台上跳舞的可能性，為此他作了許多功課，也特地飛到日本尋覓適合的機器人，「但當時沒有任何一款適合的人形機器人，不是行動緩慢、古怪，就是讓人感到有安全上的疑慮，所幸後來找到法國奧爾德巴蘭公司所研發的NAO機器人，它的流暢度、互動性，在當時都是絕佳選擇。」

舞者如父照顧學步幼兒

幾經測試和軟體程式開發，布蘭卡‧李一直到2013年，才推出舞作《跳吧！！Robot》，除了讓NAO和舞者手牽手共舞，同時還有由日本表演團體「明和電機」所開發的機械樂器，在演出過程全自動演奏現代音樂，非常有科技感。

布蘭卡‧李表示，和NAO跳雙人舞的舞者，必須扮演父親的角色，照料一名可能失控、學步的孩子，「雖然這些都是經過程式設計安排的段落，但是人類與機器人之間充滿情感的互動，也傳達了機器所帶給人類的，並非僅僅有冰冷的技術和力學，而是也可能有『愛』的成分在其中。」

《跳吧！！Robot》將於4月28日至29日，在高雄大東文化藝術中心演出。

(中國時報)