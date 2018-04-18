唱片賣不賣 聽3分鐘就知道

迪化街207博物館「聽。錄音帶與你」特展登場，有55年歷史的「第一唱片行」負責人李玲玲回憶昔日盛況。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

近年全球颳起80年代藝術文化熱，回首當時的台灣，正是流行音樂引領風騷的年代，也是錄音帶盛行的年代。擁有55年歷史的大稻埕「第一唱片行」第三代負責人李玲玲回憶，當年不到1坪大的唱片行，不但消費者排隊上門，唱片公司的製作人、創作者也都搶著向店家做「調研」，一張唱片賣不賣，往往3分鐘內就能聽得出來。

李玲玲表示，當時的唱片行往往還有「代客錄音」的營業項目，市場上國、台語歌的熱門歌曲，端看上門的消費者指定錄的歌曲便知，有別於電視上的流行金曲，市井的唱片行排行榜往往更真實貼近消費者。李玲玲的父親李錦祥，更是練就了一張專輯或一首歌，聽上3分鐘便能判斷會不會大賣的本領，當時不少唱片公司也會為了想了解當紅的題材、節奏，特別來上門求教。

作為唱片行的女兒，李玲玲從小自然是想聽的音樂「聽到飽」，但她表示自己還是花錢買過錄音帶，當時蹺家「還是很想聽音樂」，生平買的第一卷錄音帶，她記得是潘越雲的《偶遇》。

迪化207博物館創辦人陳國慈表示，走過那個年代的每個年輕人，都和錄音帶交織著一些生命故事，她自己1976年來台後，猶記得買的第一卷錄音帶是李健復《龍的傳人》。「我簡直著了迷，上班聽、下班聽，磁帶鬆了拿鉛筆轉一轉繼續聽。」陳國慈說，這些均成為美好的回憶，也因此策展「聽。錄音帶與你」。

(中國時報)

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