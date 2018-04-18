第二屆旺旺孝親獎 兩岸同步開跑！盧秀芳領軍主播團 練唱〈孝敬父母〉

2018年04月18日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

戴立綱（右）自認唱得不好，與簡至豪一起練唱，氣勢做很足。

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽 參賽辦法

「第二屆旺旺孝親獎」線上報名即日起於兩岸同步展開！鼓勵大家參加，孝親獎詞曲創作徵件比賽，以活潑、創意方式來表達孝意，推動「讓孝順成為一種習慣」，增加親子溝通，提高正能量，比賽總獎金高達人民幣173萬，約800萬台幣。

中天中視主播為響應「旺旺孝親獎」，由盧秀芳領軍主播團練唱〈孝敬父母〉，她誇讚自家主播歌后歌王還真不少，「比如陳志耕，他拍子很準！劉盈秀也唱得很好，哈遠儀是主播界出了名的歌后，還有『小鄧麗君』之稱。」

哈遠儀表示她真的很愛唱歌，差一點就跑去當歌手，但坦言已經很久沒唱了，這次進棚錄音挑戰度很大，她說：「聽到Demo大家都嚇壞，因為音調實在超高的！」好在有專業老師幫忙編曲，讓錄音工作進行得很順利。

戴立綱:歌詞表達愛

一同前進錄音室練唱的《新聞龍捲風》主持人戴立綱認為現在的年輕人，有時候沒辦法很自然地跟父母親表達愛，常有些代溝存在，透過詞曲創作傳達愛就是很好的方式，他說：「把自己心中不敢對父母親講的東西， 透過歌詞歌曲去表達出來，其實這也是一種孝的表現。」

戴立綱謙稱唱得非常差，還開玩笑說「這樣就可以凸顯秀芳姊的好！」讓盧秀芳聽聞，不忘自虧：「本人向來是說的比唱的好聽，雖然唱得不好，但是氣勢要做出來！」

簡至豪自打80分

簡至豪本就愛唱歌，這次為自己打了80分，他幽默表示：「把自己當發片歌手，不過我太久沒唱歌，現在Key比較容易跑掉，功力退步了。」自嘲：「以前唱歌音更高，現在不行了，現在變成落山風！」

旺旺孝親獎從2016年舉辦至今，獲得眾多藝人、名人熱情響應，知名作家張曼娟以這幾年親身照顧父母的深切感受，認為盡孝道方式因人而異，「要了解父母親的期待，以及他們的需求，在兩者之間能夠求得一個平衡，讓父母親感覺愉快，自己也能夠保留自我！」

金曲歌王林俊傑因為工作關係不能常陪在父母身邊，但他覺得表達愛意不嫌晚，即使工作再忙碌，也不忘打通電話、傳封簡訊給爸媽噓寒問暖；林心如去年升格當人母，也表示物質的付出不代表孝順，「我覺得最重要的是陪伴，陪伴然後關心。」

第二屆旺旺孝親獎，由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦，包括中新社、星洲日報等兩岸30幾家媒體參與協辦，趕快把想對父母傳達的愛，用歌曲創作來表達。

更多相關活動訊息，請上旺旺孝親獎活動官網參閱：www.loveparents.org

(中國時報)