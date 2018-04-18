第二屆旺旺孝親獎 兩岸同步開跑！盧秀芳領軍主播團 練唱〈孝敬父母〉

第二屆旺旺孝親獎主播群郭安妮（左起）、盧秀芳、哈遠儀、劉盈秀等人齊聚練唱。

友善列印
中國時報
報導
戴立綱（右）自認唱得不好，與簡至豪一起練唱，氣勢做很足。
第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽 參賽辦法

「第二屆旺旺孝親獎」線上報名即日起於兩岸同步展開！鼓勵大家參加，孝親獎詞曲創作徵件比賽，以活潑、創意方式來表達孝意，推動「讓孝順成為一種習慣」，增加親子溝通，提高正能量，比賽總獎金高達人民幣173萬，約800萬台幣。

中天中視主播為響應「旺旺孝親獎」，由盧秀芳領軍主播團練唱〈孝敬父母〉，她誇讚自家主播歌后歌王還真不少，「比如陳志耕，他拍子很準！劉盈秀也唱得很好，哈遠儀是主播界出了名的歌后，還有『小鄧麗君』之稱。」

哈遠儀表示她真的很愛唱歌，差一點就跑去當歌手，但坦言已經很久沒唱了，這次進棚錄音挑戰度很大，她說：「聽到Demo大家都嚇壞，因為音調實在超高的！」好在有專業老師幫忙編曲，讓錄音工作進行得很順利。

戴立綱:歌詞表達愛

一同前進錄音室練唱的《新聞龍捲風》主持人戴立綱認為現在的年輕人，有時候沒辦法很自然地跟父母親表達愛，常有些代溝存在，透過詞曲創作傳達愛就是很好的方式，他說：「把自己心中不敢對父母親講的東西， 透過歌詞歌曲去表達出來，其實這也是一種孝的表現。」

戴立綱謙稱唱得非常差，還開玩笑說「這樣就可以凸顯秀芳姊的好！」讓盧秀芳聽聞，不忘自虧：「本人向來是說的比唱的好聽，雖然唱得不好，但是氣勢要做出來！」

簡至豪自打80分

簡至豪本就愛唱歌，這次為自己打了80分，他幽默表示：「把自己當發片歌手，不過我太久沒唱歌，現在Key比較容易跑掉，功力退步了。」自嘲：「以前唱歌音更高，現在不行了，現在變成落山風！」

旺旺孝親獎從2016年舉辦至今，獲得眾多藝人、名人熱情響應，知名作家張曼娟以這幾年親身照顧父母的深切感受，認為盡孝道方式因人而異，「要了解父母親的期待，以及他們的需求，在兩者之間能夠求得一個平衡，讓父母親感覺愉快，自己也能夠保留自我！」

金曲歌王林俊傑因為工作關係不能常陪在父母身邊，但他覺得表達愛意不嫌晚，即使工作再忙碌，也不忘打通電話、傳封簡訊給爸媽噓寒問暖；林心如去年升格當人母，也表示物質的付出不代表孝順，「我覺得最重要的是陪伴，陪伴然後關心。」

第二屆旺旺孝親獎，由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦，包括中新社、星洲日報等兩岸30幾家媒體參與協辦，趕快把想對父母傳達的愛，用歌曲創作來表達。

更多相關活動訊息，請上旺旺孝親獎活動官網參閱：www.loveparents.org

(中國時報)

馬護司法等4公投案 初審過關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。