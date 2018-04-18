黃秋生：我不支持港獨

2018年04月18日 04:11 中國時報 李承陽 報導

有媒體報導黃秋生「打臉成龍」，事實上黃秋生並未針對任何人，他也向被波及的成龍道歉。（陳俊吉翻攝）

動作巨星成龍(右)以頒獎人身分出席金像獎，竟無端中箭。（中新社）

黃秋生擔任第37屆香港電影金像獎頒獎人之一，未料15日才頒完最佳編劇獎，他的致詞內容就遭部分港台網路媒體編撰，原意是為香港影業同仁打氣「我們每年都有香港電影」，卻被導向「打臉成龍」、「典禮影片遭剪接」、「港獨」，莫須有的罪名，逼他不得不出面澄清。

黃秋生16日表示，今年的香港金像獎因為有手語翻譯，自己寫的講稿都要先交大會過目，證實稿子沒問題獲官方許可，但經過有心媒體操弄，強加諸一段「早前有個政協，大聲在北京說，再沒有香港電影，只有中國電影，此人今晚出席香港電影金像獎，不知他代表中國電影，還是香港電影？」搞得繪聲繪影在針對身兼政協委員的成龍。

自認演說技巧不足

黃秋生強調，這段內容並沒有在他的講稿中，也從未出自他口中，無奈說：「我雖不才，亦不會在一個高興而又嚴肅的埸合對前輩作出如斯侮辱…雖不殺伯仁，伯仁由我而死，在這裡需向成龍大哥道歉。」

對於現場觀眾被部分媒體指出，是致詞內容敏感所以不敢有所反應，他則認為是自己演說技巧不足導致。

至於政治立場，黃秋生也在文末一併澄清：「我的政治觀點多年來已講過多次，我並不支持或相信港獨，由是推論，從任何角度可知，香港是大陸的國土。」也聲明自己還參與過保衛釣魚台的活動。

(中國時報)