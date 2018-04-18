羅時豐《情·份》見紅當彩頭

2018年04月18日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

金曲歌王羅時豐最近與兩位金鐘視后柯淑勤、方文琳主演八點檔《情‧份》，劇中一夫擁二妻的他，17日在首映會上表示，對這部戲收視很有信心，因為20多年前他出〈茫茫到深更〉時不慎受傷「見紅」，後來唱片賣得超好，這次拍戲，他拍一場騎車戲時又受傷，左臉掛彩再度見紅，至今臉上還有一道傷痕，每天都要搽除疤膏。

聊起1994年發〈茫茫到深更〉時的受傷過程，羅時豐說，當時是在唱片宣傳期，他去打高爾夫球，結果球打到樹反彈，嘴脣因此裂開腫起來，「就像烤香腸烤太熟時爆開一樣，幸好不是打中眼睛！」

方文琳在《情∙份》飾演羅時豐的小老婆，與大老婆柯淑勤共事一夫30年。11年前她因前夫于冠華外遇而離婚，近年她有兩檔戲都是演小三，是否已能體諒當年的第三者？她釋懷地說，感情的事很難說，夫妻之間的相處也會造成第三者的介入，「沒什麼體不體諒，不愛了就是不愛了，人變心就不用強求，還是可以追求自己的未來。」

方文琳關微博私訊

方文琳因30年前與王傑一段舊情，近來在微博、臉書又再度被王傑粉絲攻擊，罵她騙錢、騙房、靠王傑才走紅，甚至還有人狠酸她離婚是報應，她無奈表示，長久以來一直有人留言罵她，沒回應似乎就被當默認，但這早就是很久前的事了，而且只要去查一下就知道她比對方還早出道，她後來乾脆關掉微博私訊，偶爾也會刪除臉書亂罵的留言，「我習慣了，就當是修煉自己吧！」

(中國時報)