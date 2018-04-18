丁噹擠C奶性感謝客

丁噹難得性感示人，穿上比基尼感謝觀眾捧場支持音樂劇。

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中國時報
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丁噹（右）日前提前回老家和媽媽慶生。

丁噹擔綱音樂劇《搭錯車》女主角，從早到晚上遍所有通告，還帶領10名舞者快閃圓山宣傳造勢，門票一開賣就衝出8成的好成績，日前台北2場票房完售，為了答謝歌迷，她難得穿上比基尼擠C奶小露性感：「謝謝大家支持！我會用盡全力去準備，肯定可以帶給大家6場精彩的表演，6個難忘的晚上。」

丁噹透露私下大多穿運動型泳衣，這回為了「謝票」，特別去選購比基尼，竟失心瘋一口氣買了5套性感比基尼。

想念媽媽紅燒肉

17日是丁噹35歲生日，她提前回杭州老家和媽媽慶生，提及生日願望，她除了希望《搭錯車》演出成功外，另一個願望就是希望媽媽平安快樂、身體健康，她感性說：「生日就是紀念我跟媽媽第一次的見面，如果有下輩子，我還想做妳的孩子！」

她因工作常當空中飛人，無論飛到哪裡，最掛心的就是媽媽，「上次媽媽在家摔一跤都不讓我知道，還開心跟我越洋微信打電話，後來得知真相讓我很心疼。」她嘗遍各地美食，最想念的也是媽媽的拿手菜紅燒肉。

由於《搭錯車》台北場票房長紅，唱片公司緊急釋出少數公關票供粉絲訂購，也有歌迷改搶購台中與高雄場次的門票，購票洽ibon售票系統。

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(中國時報)

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