Mr. Paco原味吸饕客

Mr. Paco有老客人才知道的隱藏版料理，其中有道烤雞噴香味美，肚裡藏著培根、節瓜、迷迭香等豐富配料。（何書青攝）

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中國時報
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賀可維的父親是陝西人，因此陝西著名的奇特料理「油潑麵」也藏身在隱藏版菜單中。（何書青攝）

台北市東區是餐廳一級戰區，Mr. Paco義式餐廳今年邁入15周年，雖位於東區巷弄間，仍靠好口碑累積不少忠實顧客，其中更不乏陳文茜、曹格、伍佰、陳意涵等影視名人。

現任老闆兼主廚賀可維年僅31歲，7年前原掌管Mr. Paco的父親突逝世，無廚藝學科背景的他，憑著從小耳濡目染爸爸烹飪的經驗接下父業，在廚房老師傅的提點下，他突破許多餐廳換主廚就換了味道的魔咒，不僅讓老饕們喜愛的料理維持在熟悉不變的美味，更帶來更年輕的客群。

甜點亦有特色

店內披薩口味多達15種，「Big Breakfast」推出不久即躍升人氣口味；招牌淡菜大顆又新鮮，白酒、大蒜辣味、番茄、九層塔等口味都賣座。餐廳還有烤雞、烤豬肋排等隱藏版菜單，因賀可維父親是陝西人，陝西著名的「油潑麵」也藏身在隱藏版料理，上桌時服務人員淋上滾燙熱油把蔥蒜在香氣中燙得吱吱作響，是老饕才知的美味。

Mr. Paco的甜點毫不遜色，近年暴紅的彩虹千層派就是Mr. Paco率先推出，「香蕉千層派」更是15年來的當家甜點，開業時就在的甜點師傅雷意虹堅持用台中特定香蕉，每天手工堆疊出12層的千層派，是到此必嘗的吮指美味。

(中國時報)

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