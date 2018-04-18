演古版《斷背山》遭禁 劉引商憶出道難

2018年04月18日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

80歲資深演員劉引商17日出席公視紀錄片活動，她近年以《紅衣小女孩》回歸大銀幕，去年在電影《順雲》飾演固執老奶奶，一舉拿下台北電影獎最佳女配角，被問是否有更多邀約，她搖頭說：「有的時候得獎是個魔咒！」她擔心製片方認為得獎後會擺出高姿態或提高價碼，強調自己拿獎前後沒什麼兩樣，「沒有漲價和降價，你們認為我可以，我就去！」

劉引商大銀幕出道並不順利，演出堪稱「古早版《斷背山》」的1971年《跑道終點》，該片卻疑因涉男同志議題而被禁，她表示當時剛從國立藝專畢業，跟著恩師崔小萍從事電台廣播劇，當過不少紀錄片配音，未料處女作上映就被阻。她去年才在電影資料館首次看片，感嘆導演和其他主演都已退休，不過她也可愛的說：「當年挺美的！」笑言現在只是斑和皺紋多了點，「哎呀，還不錯！沒有變化！」

拍《紅衣》疑中邪

聊起多年拍片經驗，劉引商表示少遇驚險場景，就連演動作片都僅需原地跳躍，導演也貼心為她安排替身，不過拍《紅衣》出現過疑似中邪狀況，當時她半夜在基隆礦工醫院拍攝，一躺上急診室病床「就有一種背部冰涼的感覺。」當時心裡想：「不知道之前誰躺過出不來了。」幸好當天將劇組發的平安符放在口袋，緊捏著符安全度過一晚。

(中國時報)