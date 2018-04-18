進《厄夢娃娃屋》艾米麗雅嚇到漏尿

艾米麗雅瓊斯（左）和泰勒希克森在看似娃娃屋的巴洛克式房屋中撞鬼。（双喜提供）

友善列印
中國時報
報導

電影《厄夢娃娃屋》由16歲英國女星艾米麗雅瓊斯（Emilia Jones）和20歲泰勒希克森（Taylor Hickson）主演，艾米麗雅8歲就以安海瑟薇《真愛挑日子》出道，因參演長壽影集《超時空奇俠》小有名氣，更在《神鬼奇航4》軋上一角，她其實是星二代，父親是英知名歌手和主持人亞立德瓊斯（Aled Jones），提醒她如何面對在鎂光燈下生存的壓力，也在她第一天工作時就告訴她：「千萬不要做任何妳不想做的事情。」

艾米麗雅在父母開明的支持下走上星途，但仍堅持在正常學校就學，也未上任何演技課程，她表示自己喜歡「邊演邊學」，「我很幸運能和很棒的演員合作，而你會不自覺的學習他們。」她此次在《娃娃屋》飾演想像力豐富、熱愛寫作的蘿莉，雖打扮夢幻，卻被威脅必須像洋娃娃般「一動也不動」，否則就會受到暴力處罰，最後仍被當作玩偶，還被嚇到漏尿。

逃不開過去夢魘

該片描述一個擁有完美家庭與生活的恐怖小說女作家，接到姊姊來電，發現原來小說裡如噩夢般的情境，原來竟源自16年前，母親帶著她與姊姊搬去新居的首個夜晚遭遇的創傷，讓兩姊妹的性格更加分歧，而姊姊始終走不出這個惡夢。如今，她得要回到那幢林間小屋與家人一同面對舊日的夢魘。該片20日上映。

(中國時報)

演古版《斷背山》遭禁 劉引商憶… 米蓮法莫噴母愛被嫌沒必要

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。