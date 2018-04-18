進《厄夢娃娃屋》艾米麗雅嚇到漏尿

2018年04月18日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

電影《厄夢娃娃屋》由16歲英國女星艾米麗雅瓊斯（Emilia Jones）和20歲泰勒希克森（Taylor Hickson）主演，艾米麗雅8歲就以安海瑟薇《真愛挑日子》出道，因參演長壽影集《超時空奇俠》小有名氣，更在《神鬼奇航4》軋上一角，她其實是星二代，父親是英知名歌手和主持人亞立德瓊斯（Aled Jones），提醒她如何面對在鎂光燈下生存的壓力，也在她第一天工作時就告訴她：「千萬不要做任何妳不想做的事情。」

艾米麗雅在父母開明的支持下走上星途，但仍堅持在正常學校就學，也未上任何演技課程，她表示自己喜歡「邊演邊學」，「我很幸運能和很棒的演員合作，而你會不自覺的學習他們。」她此次在《娃娃屋》飾演想像力豐富、熱愛寫作的蘿莉，雖打扮夢幻，卻被威脅必須像洋娃娃般「一動也不動」，否則就會受到暴力處罰，最後仍被當作玩偶，還被嚇到漏尿。

逃不開過去夢魘

該片描述一個擁有完美家庭與生活的恐怖小說女作家，接到姊姊來電，發現原來小說裡如噩夢般的情境，原來竟源自16年前，母親帶著她與姊姊搬去新居的首個夜晚遭遇的創傷，讓兩姊妹的性格更加分歧，而姊姊始終走不出這個惡夢。如今，她得要回到那幢林間小屋與家人一同面對舊日的夢魘。該片20日上映。

(中國時報)