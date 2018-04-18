2018年04月18日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

陳庭妮身穿中國風禮服搭配卡地亞美洲豹系列珠寶，呼應中山樓的懷舊復古風情，總價近6400萬元。（蘇蔓攝）

伊林名模王思偉配戴卡地亞民俗風格的紅寶石項鍊套組出席晚宴，風華絕代。（蘇蔓攝）

Melody殷悅配戴價逾6000萬元的卡地亞骨董珠寶赴宴，一只1935年的骨董手鐲與蕾絲禮服十分相襯。（蘇蔓攝）

昨天是侯佩岑結婚7周年紀念日，她配戴近1億元Resonances藍寶石珠寶套組，還沒收到禮物的她趁機向老公喊話：「每件珠寶我都喜歡！」（蘇蔓攝）

隋棠曾因配戴卡地亞珠寶成功改運，遇到另一半，並且結婚、生子，從此人生一路順遂。隋棠配戴Resonances紅寶石套組，總價8400萬元。（蘇蔓攝）

卡地亞（Cartier）百億珠寶登台，為沉寂許久的台北時尚圈注入新活力，繼邀請朱茵為珠寶展開幕力挺站台後，昨晚於陽明山中山樓舉辦VIP晚宴，港台明星楊采妮、隋棠、侯佩岑、曹格與吳速玲、陳庭妮、Melody殷悅、修杰楷、Roger鄭健國、瑞莎盛裝與會，不論是巨星陣容，或是晚宴排場，規模和檔次都是歷年來少見。

楊采妮專程來台

專程來台赴宴的楊采妮配戴要價1.8億的TUTTIFRUTTI珠寶，笑說母親節快到了，她最愛送珠寶給媽媽，「因為可以向媽媽借珠寶來戴，很划算。」她去年生下雙胞胎兒子，問她未來珠寶要留給誰時，她笑說：「我的媳婦有福了，當然是留給媳婦，而且以後買珠寶要買兩份，這樣才公平！」

侯佩岑配戴卡地亞藍寶石珠寶套組出席晚宴，由於昨天正逢她與黃伯俊結婚7周年紀念日，忍不住向老公喊話：「感謝老公讓我來看卡地亞珠寶，每個我都好喜歡！」隋棠則分享，多年前她在人生低潮時，乾姊送一條卡地亞縞瑪瑙項鍊，說是可以改運，果然她遇到了人生伴侶，並且結婚、生子，從此一路順遂，「遇到老公，真的是最幸運的事了」。

陳庭妮連5年參加盛宴

已經連續5年參加卡地亞珠寶晚宴的陳庭妮，每年都說要買只卡地亞美洲豹戒指，但到現在還是無法如願，由於鑽豹的發音似「賺爆」，陳庭妮看著手中要價320萬元的美洲豹鑽戒嘟嚷說，也許早點買，賺錢賺更多，就不必辛苦存錢了。Melody配戴卡地亞骨董珍藏系列珠寶走紅毯，其中一只骨董手鐲為1935年的作品，設計典雅、做工精緻，與身上的白色蕾絲曳地禮服十分相襯。

中山樓昔日曾是舉辦國宴、召開重要會議及接待國內外貴賓的場所，平日不開放自由參觀，卡地亞選擇在中山樓舉辦VIP晚宴，且特別邀請世界級米其林三星名廚皮耶加尼葉（Pierre Gagnaire）來台掌廚，為這場年度盛宴更添奢華品味，總共有200位VIP受邀與會。

(中國時報)