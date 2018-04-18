陳怡眼光獨到 演繹混血時尚

LOEWE本季的流蘇托特包也可在CLUB DESIGNER中找到。（翻攝自網路）

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中國時報
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CLUB DESIGNER由本季開始引進日本設計師品牌AKIRA NAKA，圖中彩色針織條狀拼接上衣即出自品牌之手，2萬580元。（CLUB DESIGNER提供）
CLUB DESIGNER創意總監陳怡，穿著MONSE 2018春夏系列條紋襯衫、緞面長褲現身發表會場。（CLUB DESIGNER提供）
模特身著由CLUB DESIGNER引進的Stella McCartney、CALVIN KLEIN 205W39NYC、Acne Studios等春夏新裝，演繹多層次碰撞出的混搭創意。（CLUB DESIGNER提供）

精品選物店CLUB DESIGNER於昨（17日）舉辦2018春夏新品發表，在創辦人高秋鴻及創意總監陳怡的獨到眼光下，聚集當今熱度極高的BALENCIAGA、VALENTINO、CALVIN KLEIN 205W39NYC、LOEWE，疊加玩味解構主義的Maison Margiela及UNRAVEL PROJECT，並由模特演繹出充滿衝突感的混血品味。

此次發表以具有熱帶植栽圖騰的「X」符號開場，象徵著前衛與傳統、洗練與繁複等風格間的跨界，像創意總監陳怡身上所穿著的紐約品牌MONSE，即是在優雅與街頭取得了完美的平衡，本季更擷取大學生制服靈感，打造出自然散發出的隨興態度。

而CLUB DESIGNER首次引進的日本設計師品牌AKIRA NAKA，則以貼合東方人的版型出發，採用針織等質地交錯出看似破碎的不對稱細節，描繪出大膽率真的女性魅力。同樣首度於店中亮相的義大利鞋履品牌BOUGEOTTE，採用珍稀皮革、絨布等矜貴面料，透過義式精湛工藝製作出楦頭雅緻的樂福鞋、穆勒鞋等多種鞋款，完美從當代視角切入，詮釋富有古典氛圍的奢華時尚。

(中國時報)

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