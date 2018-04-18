台灣大千萬獎金 培育創作之神

2018年04月18日 04:11 中國時報 陳大任 報導

2018年myfone行創獎宣傳影片有3支，分別為：1.創作者篇「你看見的是工作，我看見的是創作。」（如圖，台灣大提供）影片連結：https://youtu.be/qGasL3U5tZw；2.平行時空篇「你的念頭在哪，你就會在哪。」影片連結：https://youtu.be/VZXGWA52UL4；3.跟隨篇 「我們是不同世代，卻在同一個時代。」影片連結：https://youtu.be/9tYL7se7JLk。

輔大猴以「跨」為主題做出示範貼圖。（台灣大提供）

台灣大「myfone行動創作獎」邁向第12年，擁有6歲到80歲創作者、累計超過30萬件作品，今年以「跨」為競賽主軸，訴求「跨域‧跨界‧跨世代 」精神，鼓勵創作人勇於跨越自我設限、打破特定的創作框架。即日起至8月8日展開為期113天徵件活動。

帶動數位內容與文創發展

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，「12」有跨界、轉變的意涵，「myfone行動創作獎」是台灣大連續12年打造國內最大全民創作平台，今年更端出上千萬元總獎金和扶植金，創下台灣行動影音創作獎項最高紀錄，希望能藉此帶動數位內容與文創產業的發展。

今年另一亮點就是打造「跨」領域重量級評審陣容，4組決賽評審包括「訊息文學組」有文字大師廖玉蕙、詹宏志、郝廣才、吳若權與新加入的謝哲青；「原創歌曲組」有音樂大師陳子鴻、侯志堅、以及首次加入評審團的陳鎮川；「微電影組」邀請到知名導演／編劇，膾炙人口的「植劇場」總監製王小棣及小野、楊力州；「原創貼圖組」則有輔大猴、黃子佼，與熱門貼圖「小學課本的逆襲」創作者畫龜畫等組成的黃金評審團隊。

今年myfone行創獎在各組參賽項目與形式亦做了新調整，例如「故事接龍」首獎獎金提高到10萬元，行動訊息則維持「時事」及「成語詩詞創新應用」兩項，評審廖玉蕙示範：「因為風的緣故，星空非常希臘。有酒可要滿飲，然後相偕去遠行。」流暢的文字是來自3位跨世代已故文學大師作品：首句洛夫詩句，次句余光中名詩，最後兩句則為李敖名言。

獎金優渥 評審也心動

「微電影組」徵件作品長度限3至5分鐘，首獎獎金高達100萬元，有評審打趣說想跳下來投件，另外「最佳演員獎」則維持，得獎人將可獨得6萬元獎金；「原創歌曲組」與全球首創的網路唱片公司「音樂霸」合作，創作者可自由邀請音樂霸包含詞曲、演唱、編曲、混音等17種專業人才參與創作；「原創貼圖組」維持歷年1組8張貼圖的徵件條件，整套貼圖設計包含4張情緒表情或生活百態貼圖，以及4張不限主題創作。

輔大猴引台灣俗語：「生有雞酒香，生無四塊板」比喻自己12年來的網路創作心路歷程，從最早Taipeilink、PChome相簿、無名小站、痞客邦、臉書、IG再到Youtube。他認為，每次遇到社群工具改變，如果沒拿出最關鍵的能力跨越挑戰，一下子就會被遺忘。

畫龜畫今年首次加入原創貼圖組評審，對這次的官方宣傳短片特別有感，尤其是平行時空篇「你的念頭在哪，你就會在哪。」讓他回憶起3年前在上海工作的時期，隨著他開始堅持畫圖後才跨越到另外一個人生。輔大猴與畫龜畫兩人都很期待這次的「跨」主題，能看到更新、更亮眼的參賽創作。第12屆《myfone行動創作獎》活動網址：https://www.myfone.org.tw。

(中國時報)