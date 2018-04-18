比漾廣場母親節回饋 歷年最殺

2018年04月18日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

比漾廣場vivofit jr. 2小童手環，每個3290元。（比漾廣場提供）

比漾廣場OSIM白馬王子-貴族紫，原價16萬8000元、特價14萬3800元，86折。（比漾廣場提供）

「台菜小天王」溫國智昨示範料理飛魚卵金沙軟絲，使用的益康屋HOTPAN休閒鍋4.5L原價1萬6800元、特價1萬2999元。（郭家崴攝）

比漾廣場母親節19日至5月13日開檔，祭出周年慶等級優惠，首次針對上萬名台新比漾聯名卡卡友有7天「超級周」活動，全館單櫃滿2000送200贈品券可累贈，比去年滿5000送500門檻親民；珠寶、大家電累滿萬送500贈品券也可累贈，首周周末滿2萬元最高回饋16％，是百貨門檻最優、也是歷年最殺！

第一季整體成長8％，18日截止的美麗購物節有美妝帶路成長7％，比漾廣場母親節檔期目標10％成長，全館優惠齊發，保養品、香氛、珠寶、鍋具、家電、寢具等5折起，加上超級周首4日會員加碼化妝指定品牌與珠寶、大家電當日單櫃，皆滿2萬加送600贈品券；台新銀行加碼當日全館刷滿5000加送100禮券。

檔期間3周周末有「比漾灶腳」活動，與均岱、益康屋、維他鍋、鼎王、掌廚鍋具品牌合作1小時3道媽媽快速料理實演與優惠活動；5月4日至13日有LE CREUSET春季特賣，要讓40、50世代姊姊的購買力更發威，比漾廣場董事總經理周寶文看好美麗購物節和母親節聯手，業績可上看3億元。

(中國時報)