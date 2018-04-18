搶復仇者3商機 漫威英雄大集合

2018年04月18日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

愛買復仇者聯盟3-聲光無限手套，999元。（愛買提供）

（本報資料照）

愛買復仇者聯盟3-泰坦電子鋼鐵人12吋，999元。（愛買提供）

家樂福在內湖、新店、經國、彰化、文心、鼎山店裡陳列1：1模型吸引粉絲。（家樂福提供）

頂好可口可樂復仇者聯盟限量保特瓶版600ml，與雪碧、可口可樂ZERO任選4瓶78元，平均每瓶19.5元。（頂好提供）

家樂福漫威酷頭玩偶，除美國隊長外，還有鋼鐵人、雷神索爾、蜘蛛人、死侍，每個419元。（家樂福提供）

漫威英雄大片《復仇者聯盟3：無限之戰》25日上映，量販看準過往漫威英雄系列電影一出手，可帶動周邊商品業績成長5成以上，提前一周搶賣玩具。

電影帶動周邊商品飆賣

家樂福即日起限店擺放鋼鐵人、美國隊長、綠巨人浩克、雷神索爾等1：1模型造勢，讓粉絲打卡分享，且增加9成新品，預估業績可倍數成長。業者表示，《復仇者3》延續《黑豹》、《美國隊長3》的劇情發展，英雄全員出動聲勢浩大，大、小粉絲統殺；全新的玩具除了聲光效果，還多了擴增實境功能，「漫威復仇者聯盟電影鋼鐵人擴增實境面具玩具」價位較高，下載APP可進行虛擬實境遊戲；「漫威酷頭玩偶」有3種不同表情可隨時替換。家樂氏早餐穀物也推復仇者聯盟3無限之戰限定版，第1件198元、第2件99元，全台限量7000盒。

鋼鐵人最夯 可樂日銷千罐

根據愛買統計，漫威系列玩具中，紅、金亮眼配色的鋼鐵人最受青睞，與美國隊長、雷神索爾、黑寡婦、浩克是熱銷前5名。即日起備齊30款最新的官方授權玩偶與玩具，價位399元至999元，像是全宇宙最強武器「無限手套」，具有聲光效果；3種玩法的「美國隊長盾牌發射器」；10公分高、頭與身體比例約為1.5：1的「酷頭玩偶」；能說出經典電影台詞的「泰坦電子英雄12吋系列」；與2.5、6、12吋的電影造型玩偶，結合可活動關節與聲光效果，或附有電影道具無限寶石。

頂好上月29日開賣復仇者聯盟版可口可樂罐裝，日銷量破千罐，帶動可口可樂整體業績成長2成；19日再推限量保特瓶版，鋼鐵人包裝是人氣款，從小朋友到上班族都有擁護者，未開賣詢問度超高。19日至5月9日買可口可樂系列商品滿100元再折10元。

(中國時報)