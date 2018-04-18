大佛拈花 2018地球心靈文化節－和解台灣，和平地球

2018年04月18日 04:11 中國時報 文／許勝雄（金仁寶集團董事長） 圖片提供／台灣覺性地球協會

大佛俯瞰空拍圖，可看出大佛畫布的壯觀。

許勝雄。

世界最大佛畫像即將於五月九日現身高雄展館的天空。

大佛拈花-2018地球心靈文化節

佛陀拈花微笑，是人類有史以來最美的印記，那種發自於慈悲、無我的心靈所展現出來的微笑，自然讓人感受到寧靜和諧之美，深入每一個人的心田，讓怨仇和解、讓社會回歸秩序；人間重現溫暖。

2013年，洪啟嵩老師希望利用不丹的天外之火，重燃台灣幸福的火光。因此，除了出版《幸福是什麼？－－不丹總理吉美‧廷禮國家與個幸福26講》一書，並邀請不丹前總理肯贊‧多傑閣下來台，推動一系列「幸福不丹‧幸福台灣」的運動。當時我也帶領著全國工業總會，一起參與了這場幸福運動。

當時日本經營之聖稻盛和夫先生在舉辦京都賞最忙碌的期間，仍共同響應這場運動，以「感恩的心是幸福的基石」為本書作序。曾幾何時，台灣的社會氛圍，慢慢地從「謝天謝地」轉變成「罵天罵地」，福氣也日漸消減。

近年來，我對於和解的感受特別深刻。在利益與意識型態的導引下，由政黨對立開始，引動社會間各種矛盾；人民、民意機關、政府間充滿不信任，要重拾這種信任，我們必須學會包容，多以同理心來相互瞭解，並以行動來展現改變的決心，不要讓資源消耗在無意義的對抗，讓政治重新回到促進人民幸福的原點。

追求幸福，應該是一種天性，只是當每個人不斷擴張自我，心中充滿怨念，看不得別人好，這樣只會讓我們離幸福日遠。

2001年，當阿富汗巴米揚大佛被毀時，洪啟嵩老師發願，願以一己之力，讓大佛永存人間。歷經長達十七年的籌備，他測試各種畫紙、畫布，從5公尺到10公尺的大畫，乃至30公尺、40公尺的巨型書法、畫作，一步一步向史無前例的大佛畫邁進。最後以高科技的畫布、可以流傳千年的顏料，完成了人類史上最大的畫作：長166公尺，寬72.5公尺，一幅畫面積超過一甲田的世紀大佛，那願力、那體力、那心力、那無念空間的延續，非常人可以想像。

今年元月，在洪啟嵩老師的力邀之下，我號召社會各領域的菁英，組成〈和解台灣‧和平地球〉推動委員會。願意化身為大佛身上的一筆一觸，期待透過一步一腳印的連結，揚起即將完成的大佛畫像，努力促成和解的台灣、和平的地球。雖然這是一條漫長的道路，但是卻不該不做，這是我們這一代為子孫們留下最神聖恩典的開始。

在大佛展出前夕，大佛「和平地球Peace Earth」快閃行動，已經在台灣及全球各地如火如荼展開，每個人拉起「和平地球Peace Earth」布條，大聲說出和平地球的宣言。而這些影像也都將聚合在五月大佛展出的現場，形成全球同步的正念效應！

我們期待以大佛做為智慧與覺性的平台，當人人心中連接了大佛的慈悲，慈悲又連接著慈悲成網，而慈悲聯網，能夠讓我們居住的寶島台灣乃至地球，成為真正祥和、美麗充滿歡樂的人間淨土！

(中國時報)