大佛拈花 2018地球心靈文化節－和解台灣，和平地球

2016年洪啟嵩老師曾於台鐵舉辦的「觀音環台·幸福列車」活動彩繪大佛。

友善列印
中國時報
文／許勝雄（金仁寶集團董事長） 圖片提供／台灣覺性地球協會
大佛俯瞰空拍圖，可看出大佛畫布的壯觀。
許勝雄。
世界最大佛畫像即將於五月九日現身高雄展館的天空。
大佛拈花-2018地球心靈文化節

佛陀拈花微笑，是人類有史以來最美的印記，那種發自於慈悲、無我的心靈所展現出來的微笑，自然讓人感受到寧靜和諧之美，深入每一個人的心田，讓怨仇和解、讓社會回歸秩序；人間重現溫暖。

2013年，洪啟嵩老師希望利用不丹的天外之火，重燃台灣幸福的火光。因此，除了出版《幸福是什麼？－－不丹總理吉美‧廷禮國家與個幸福26講》一書，並邀請不丹前總理肯贊‧多傑閣下來台，推動一系列「幸福不丹‧幸福台灣」的運動。當時我也帶領著全國工業總會，一起參與了這場幸福運動。

當時日本經營之聖稻盛和夫先生在舉辦京都賞最忙碌的期間，仍共同響應這場運動，以「感恩的心是幸福的基石」為本書作序。曾幾何時，台灣的社會氛圍，慢慢地從「謝天謝地」轉變成「罵天罵地」，福氣也日漸消減。

近年來，我對於和解的感受特別深刻。在利益與意識型態的導引下，由政黨對立開始，引動社會間各種矛盾；人民、民意機關、政府間充滿不信任，要重拾這種信任，我們必須學會包容，多以同理心來相互瞭解，並以行動來展現改變的決心，不要讓資源消耗在無意義的對抗，讓政治重新回到促進人民幸福的原點。

追求幸福，應該是一種天性，只是當每個人不斷擴張自我，心中充滿怨念，看不得別人好，這樣只會讓我們離幸福日遠。

2001年，當阿富汗巴米揚大佛被毀時，洪啟嵩老師發願，願以一己之力，讓大佛永存人間。歷經長達十七年的籌備，他測試各種畫紙、畫布，從5公尺到10公尺的大畫，乃至30公尺、40公尺的巨型書法、畫作，一步一步向史無前例的大佛畫邁進。最後以高科技的畫布、可以流傳千年的顏料，完成了人類史上最大的畫作：長166公尺，寬72.5公尺，一幅畫面積超過一甲田的世紀大佛，那願力、那體力、那心力、那無念空間的延續，非常人可以想像。

今年元月，在洪啟嵩老師的力邀之下，我號召社會各領域的菁英，組成〈和解台灣‧和平地球〉推動委員會。願意化身為大佛身上的一筆一觸，期待透過一步一腳印的連結，揚起即將完成的大佛畫像，努力促成和解的台灣、和平的地球。雖然這是一條漫長的道路，但是卻不該不做，這是我們這一代為子孫們留下最神聖恩典的開始。

在大佛展出前夕，大佛「和平地球Peace Earth」快閃行動，已經在台灣及全球各地如火如荼展開，每個人拉起「和平地球Peace Earth」布條，大聲說出和平地球的宣言。而這些影像也都將聚合在五月大佛展出的現場，形成全球同步的正念效應！

我們期待以大佛做為智慧與覺性的平台，當人人心中連接了大佛的慈悲，慈悲又連接著慈悲成網，而慈悲聯網，能夠讓我們居住的寶島台灣乃至地球，成為真正祥和、美麗充滿歡樂的人間淨土！

(中國時報)

搶救瀕危族語 原民會首推師徒制 外公遺徽永在

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。