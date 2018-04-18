2018年04月18日 04:11 中國時報 郭本城

我緬懷外公、外婆恩待我們的歲月，他們是上帝對我們兄弟倆特別眷顧的恩賜，這種恩慈是天性，更是恩典的澆灌，才能讓我們從童年開始，一步步的在平安、喜樂、公義的道路上前進與成長，並成為我們永生的回味與追思。

一九七七年七月十五日，在外婆過世四年半之後，外公也因心臟衰竭而辭世了，享年八十五歲。

他老人家慈祥的闔著雙眼仰睡在床。報紙也立即向社會報喪：「國語運動元老、國語日報社常務董事齊鐵恨先生辭世。」當時的副總統嚴家淦先生，也特頒匾額，上書「遺徽永在」四字，表揚外公生前美好的德行與推行國語的貢獻。

他生前的著作有《國語變音舉例》、《破音字講義》、《同義異讀單字研究》、《國語問題解答》、《北平的俏皮話兒》，而《國語字典》則是在他離世之後才上市。

母親帶著我們跪在床前，從日落開始，直到月光從窗隙滲到外公的床頭，我們三人傷心欲絕。

我們在佛堂前，佈置了簡單的靈堂，掛上外公的遺像，擺上香爐、點燃香燭，獻上鮮花、素果和茶水，還特別將外公最愛的佛珠擺在案上，祖孫同堂天倫幻滅，也從此天人永隔了。

我們盤腿在外公的靈堂前守靈，表達晨昏定省的孝敬心意。我們摺著紙鶴、元寶和蓮花，因為兩老都篤修佛學，我們也都尊敬的執行佛教的禮儀陪伴外公最後一程。

外公、外婆合葬於臺北市木柵區的「河北公墓」，整座山陵埋葬的都是河北省籍的先人，初期的管理相當完善，風光明媚的山坡墓園，既整齊又清潔，是臺北市有名的示範公墓。最近幾年可能因為經費不足而乏人管理，以致多處都剝落不堪了。

雖然公墓的環境沒落，但是我們仍然在清明節時，踏上百層石階、清除落葉雜草、獻上鮮花素果，再肅立碑前鞠躬默禱，凝視兩位慈祥老人勘在石碑上的遺像，追憶他們的笑顏、教訓與三代同堂的幸福時光。

我們每在掃墓完畢，就會燃起一根香菸，放在外婆的碑前，就跟從前家裡她的牌位前面一樣，除了爐煙繚繞，晚餐之後亦有香菸裊裊，我們會跟外婆輕聲細語一番，讓她在天堂也能吞雲吐霧，以償菸癮之苦。（待續）

(中國時報)