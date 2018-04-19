全世界都被矇了 CIA頭子密會金正恩

2018年04月19日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長 蓬佩奧（美聯社）

美國總統川普與北韓領導人金正恩將舉行歷史性峰會，《華盛頓郵報》17日驚爆川普已派國務卿提名人、中央情報局局長蓬佩奧，於復活節期間進行「袐密外交」，在平壤和北韓領袖金正恩會面。川普稍後在推特證實金、蓬見面，稱雙方互動良好。美朝一度劍拔弩張，全世界還以為要開戰，結果美竟派密使赴朝，全球顯然都被表象給矇了。

川普證實 拋結束戰爭邁向建交

華郵引述2名不願透露身分的知情人士談話報導，蓬佩奧在3月中旬獲川普提名為新任國務卿後不久，便在3月底的復活節周末期間（今年為3月31及4月1日），接下這趟高度機密的任務出訪平壤，以川普特使的身分與金正恩見面，目的是為了川金峰會籌備工作鋪路。

川普17日稍早在佛州海湖莊園會晤日本首相安倍晉三，他在會後記者會暗示，美國與北韓已進行「非常高層級、極高層級的直接對話。我真的認為，其中充滿善意。」白宮發言人桑德斯女士稍晚澄清，直接對話的是高層官員而非川普本尊。

川普告訴媒體，對兩韓商議正式結束戰爭狀態，他「獻上祝福」；同時也不忘把功勞往身上攬，「沒有我們，尤其是我的幫助，我猜他們不會討論任何事，包括平昌冬奧都可能變得一塌糊塗，但結果順利成功。」川普表示期待與金正恩見面，「這是解決世界問題的大好機會。」峰會約在6月或更早登場，視雙方談判結果而定。峰會地點有5個候選地，確定不在美國。

記者會後不久，華郵就獨家披露了蓬佩奧會見金正恩的消息。這是美朝自2000年10月以來，最高級別的官員會面。柯林頓政府時期，國務卿歐布萊特女士前往北韓與當時領導人金正日會談。2014年，時任國家情報總監克萊佩亦曾肩負袐密使命前往平壤，協商釋放2名遭關押的美國公民，不過克萊佩並未見到金正恩。

搞祕密外交 比美昔日季辛吉

4月初，熟悉內情官員就已向美國有線電視新聞網（CNN）透露，蓬佩奧與一個中情局小組，透過多個袐密聯絡管道為川金會準備，美朝情報官員已多次對話，甚至在第3國和紐約碰面，目的是為蓬佩奧與北韓情報頭子的會談鋪路。

候任國務卿蓬佩奧奉命前往與美無外交關係、且長期敵對的北韓，讓人聯想到前總統尼克森的國家安全事務助理季辛吉，1971年兩度密訪無邦交的中國大陸，與時任大陸國務院總理周恩來會晤，不但為尼克森在1972年訪陸的破冰之旅鋪路，更為陸美關係正常化奠下基礎。川普即將與金正恩會談，一般相信，美朝可能拋開對峙甚至朝建交邁進，川金會的結果可望釋放更多相關信號。

(中國時報)