陸實彈演習16小時 國軍嚴陣以待

2018年04月19日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 呂昭隆 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸解放軍台海實彈軍演昨在福建泉州外海登場。從石獅將軍山軍營外沙灘望去，不時可見拿著紅旗的解放軍官兵來回穿梭，疑似測量炮擊陣地，崇武營區附近沙灘淨空，現場不時傳來震懾人心的炮聲。央視昨晚稱，解放軍陸軍航空兵部隊昨在東南沿海舉行跨晝夜海上實彈射擊演練；央視並引用國台辦主任劉結一的話，點名行政院長賴清德，並講：「實彈演習，台灣的賴清德們，聽懂了嗎？」

這場軍演，在震耳欲聾的炮彈聲中於福建石獅靶場沿海登場，距離金門約65公里，軍演地區18公里長，8.7公里寬，總面積共162平方公里。參演的解放軍為駐地在廈門的73集團軍，自上午8時開始持續16個小時至午夜零時結束。

跨晝夜演練 出動多種武器

央視昨晚稱，這次演練緊貼實戰，全程在複雜電磁環境下進行，飛行員駕駛武裝直升機低空掠海突防，在特定海域自主規畫攻擊航線，自主偵察搜索目標，使用導彈和火箭彈對海上浮動靶標和模擬艦船等多個目標實施攻擊。

演練中，各機型需要在規定時間內，針對不同海上目標，採取盡遠攻擊、協同攻擊、連續攻擊等戰術手段，快速偵察搜索目標，使用多種武器實施精確打擊。多型武裝直升機密切配合，高效協同，全面檢驗陸航部隊海上全天候作戰能力。

夜幕降臨後，新一輪火力突擊隨即展開。由於夜間能見度不足，觀察距離受限，飛行過程中，飛行員夜視鏡閉光駕駛，依靠飛機儀表實施海上突防，利用紅外、微光等多種夜間識別裝置完成目標搜索，實施火力打擊。

昨駐京台媒紛紛奔赴泉州，離演習海上禁航區最近的軍營，一是在禁航區西方的石獅將軍山營區，二是位於禁航區北方的崇武營區。

當本集團記者座車一駛近，立即有士兵跑出來驅趕，示意這裡要「打炮」，不能逗留。在崇武鎮，平日擠滿遊客的沙灘，戒備森嚴空無一人。緊鄰軍演現場周遭道路，隨時可見「軍事演習、沙灘關閉、禁止入內」的斗大警語，空氣中瀰漫緊張氣氛。

轟6K遠海長航 國防部全程掌握

記者利用手機「遠眺」軍演現場時，除可見遠方的幾輛坦克車，現場更不時傳來陣陣的槍聲及震耳欲聾的炮聲，實彈威力就連身在遠處的記者都能感受到。

昨日下午，大陸2架轟6K型機穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，繞台進行遠海長航訓練。國防部晚間證實此事，強調國軍全程掌握，依規定派遣機、艦監偵應處，並無異常情形，請國人安心。

(中國時報)