新聞透視－美朝祕密溝通 兩岸應深思

2018年04月19日 04:10 中國時報 孫昌國

季辛吉與蓬佩奧的祕密外交比較表

政治為什麼複雜？原因在於公諸於外的消息和現象，往往和檯面下運作目標嚴重相悖，因此讓人看得眼花撩亂，掌握不了政治變化多端的本質。美朝之間的祕密外交公諸於世，同樣道理可能也適用於兩岸關係。

「火箭人最好少惹美國，否則我們會以烈焰和怒火對付你！」

「我的核按鈕更大！」

「對火箭人友善沒有用，過去25年證明了柯林頓失敗了，布希失敗了，歐巴馬也失敗了！」

地緣政治 美祕訪平壤動力

這些都是人們耳熟能詳的川普、金正恩金句。從去年開始，美朝緊張關係持續升級，北韓不斷試射飛彈和核試，引來美國不斷和南韓軍演，美朝之間似無可避免走向戰爭邊緣。

不過，根據美國媒體報導，川普和金正恩從去年6月北韓釋放一名美國大學生後就一直祕密接觸，去年10月還在紐約建立了官方商談管道。因此呈現出兩人表面辛辣互嗆，實際私下祕密溝通的奇景。

地緣政治，是促使中情局長蓬佩奧祕訪平壤的主要動力。美國不願看到朝鮮半島北南雙方逐漸納入以北京為核心的政治秩序體系成型。另外，蓬佩奧銜命面見金正恩，還帶有為總統川普外交得分的考慮。

推無核化 川普拚歷史地位

如果蓬佩奧能成功塑造川普總統對朝鮮半島無核化「居功厥偉」，川普就可對外宣稱，「柯林頓、布希、歐巴馬做不到的，我川普做到了！」這樣不但能為共和黨期中選舉加分，還可能為川普爭取到諾貝爾和平獎。難怪最近川普老是對外強調，「如果不是我，（南北韓）雙方無法走到這一步！」

這種表面辛辣互嗆，私下溝通的現象，其實也可放在目前看似緊張的兩岸關係檢視。大陸從昨天開始在金門附近的泉州外海舉行實彈軍演，國台辦主任劉結一甚至直接點名賴揆，「他就是個台獨」；無論軍演或抨擊都可看做是北京為台獨畫出紅線。這正如先前川普對北韓不斷進行核試的警告一樣，是對「火箭人」的嚇阻；一旦金正恩願意滿足美國非核化要求，雙方關係馬上就可峰迴路轉。

維持現狀 兩岸期峰迴路轉

如果蔡英文政府真的願意「維持現狀」，正視兩岸核心矛盾，誰能說目前看似高度緊張的兩岸關係，不會有私下祕密溝通機會，甚至有令世人傻眼的戲劇性發展？外界也正拭目以待，當兩韓經過60年敵對，最終逐步走向簽署和平協議之際，兩岸是否也有峰迴路轉的一面。

(中國時報)