保守鷹派蓬佩奧 深得川普信任

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普欽定接任國務卿的中央情報局（CIA）局長蓬佩奧，於復活節周末銜命密訪北韓領袖金正恩。軍人出身的蓬佩奧，以茶黨運動成員身分進軍政壇，保守鷹派立場使他在川普時代大放異彩並平步青雲。

《華盛頓郵報》18日報導，川普上月中開除與自己不和已久的前國務卿提勒森，提名熟悉華盛頓政治圈運作的中情局長蓬佩奧接任。他甫獲提名，就肩負密訪北韓的任務。

55歲的蓬佩奧來頭不小，年輕時就以全班第一名的優異成績，從西點軍校畢業，後來完成哈佛法學院學業，曾擔任律師。蓬佩奧2011年當選國會眾議院議員，也是第一批保守派茶黨運動的國會成員之一，進入眾議院常設特別情報委員會，期間他曾嚴厲批評前總統歐巴馬與伊朗達成核協議。2012年他參與調查美駐利比亞大使館遇襲，一時聲名大噪。去年1月他被川普委以重任，就任中情局長。

蓬佩奧在外交領域的保守鷹派立場，與川普的「美國優先主義」不謀而合。前國務卿提勒森任內與川普漸行漸遠之際，蓬佩奧不吝讚美川普；面臨「通俄門」調查的川普曾炮轟情報圈，蓬佩奧則從未公開駁斥。他也因此成功打進白宮核心圈，成為名義上行政部門第二把交椅。

美國智庫傳統基金會的北韓專家克林納表示，美國防部長馬提斯和前國務卿提勒森主張透過外交手段，解決北韓核危機。而蓬佩奧與前國安顧問麥馬斯特則主張對北韓發動預防性戰爭，防止它攻擊美國。所以有人會認為，如果川普與金正恩的會面失敗的話，川普政府裡面會多一個和川普同一陣線的主戰派。

(中國時報)

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