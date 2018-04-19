陸外交部樂見 「歡迎美朝對話」

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中國時報
／綜合報導

華盛頓郵報披露，美國務卿提名人、中央情報局局長蓬佩奧在3月底、4月初曾以川普特使身分祕訪北韓，並與金正恩會面。大陸外交部昨表示，歡迎美朝對話，推進政治解決進程，實現半島無核化。大陸國關學者金燦榮分析，蓬佩奧去北韓，很可能是去「摸底」，看看陸朝之間到底談了什麼。

針對這場美朝之間的祕密訪問，大陸外交部發言人華春瑩昨在記者會指出，中方對美朝開展直接接觸對話表示歡迎；俗話說，好的開始是成功的一半。大陸希望美朝對話能順利舉行，並取得積極成果，陸方也願意發揮積極和建設性作用。

「積土成山，風雨興焉」，華春瑩表明，希望有關各方能夠談起來、談下去，不斷增進互信，擴大共識，沿著「雙軌並進」思路，推進半島問題政治解決進程，既推進並實現半島無核化，又推進並建立半島和平機制，在此過程中照顧各方合理安全關切，最後形成「一攬子」解決，實現半島的長治久安。

中國人民大學國際學院教授金燦榮分析，由於蓬佩奧會見金正恩時間，恰是金正恩訪問大陸後，蓬佩奧此行很可能是去「摸底」，看看陸朝間談了什麼。

中國國際問題研究院研究員郭憲綱提醒，無論蓬佩奧此行所為何來，呼籲美朝都應盡量開誠布公，畢竟「川金會」機會得來不易；北京方面也樂見半島問題對話解決。

(中國時報)

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