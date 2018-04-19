金正恩北京行 促美展開對話

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中國時報
／綜合報導

美國候任國務卿蓬佩奧3月31日到4月1日祕密訪問北韓。一般相信，促成蓬佩奧成行的最主要原因，是金正恩在3月下旬的大陸之行。北京、平壤、華盛頓之間相繼進行祕密外交的源頭，開始於金正恩訪問北京。因此從3月25日開始到4月1日，可說是改變朝鮮局勢的關鍵一周。

川普上台後，美國一直希望北京來說服或制服平壤，同時不斷威脅使用武力對付北韓核武，造成惡性循環。北韓因不斷核試行為乖張不斷，被聯合國加重制裁。大陸因配合聯合國，不但禁止進口北韓的煤炭，並限量出口石油，還限制國內企業和北韓的貿易，種種措施讓北韓非常不滿，2017年11月習近平特使宋濤去北韓4天，受到金正恩刻意冷落。

學者分析指出，美國的做法成功離間了北京和平壤關係，北韓不斷試射飛彈和核試，客觀上又鞏固了美日韓聯盟。但這一切在南韓總統文在寅推動新的陽光政策，而有所改變。

金正恩利用冬奧在南韓舉行機會，和南韓關係破冰，文在寅派人赴華盛頓向川普簡報兩韓會談進展後，又成功說服了川普舉行美朝峰會。金正恩接連借力使力結果，在中美貿易戰之際，又向北京遞上了橄欖枝，為北京在確保地緣政治穩定上吃下了定心丸。

美國有線電視新聞網就報導指出，大陸國家主席習近平預料將在川普和金正恩舉行峰會後訪問平壤。在未來的半年內，文金峰會、川金峰會和習金峰會將陸續舉行，這從另一個側面顯示朝鮮半島局勢正在朝和平方向快速轉變。

(中國時報)

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