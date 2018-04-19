兩岸密使穿梭 李登輝時代最活躍

2018年04月19日 04:10 中國時報 王正寧 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

大陸國家主席習近平3月28日與到訪的北韓領導人金正恩會晤，咸認是美國總統川普（右圖，法新社）決定派準美卿蓬佩奧赴平壤會晤金正恩的主因之一。（摘自朝中社）

兩岸分治70年，密使穿梭兩岸傳言始終不斷，大陸新華社前香港分社社長許家屯曾披露，兩岸之間密使交往從蔣介石到李登輝時期從未間斷，並證實蔣經國執政時，曾安排台灣一位「很重要人物」，從香港前往大陸，與中共政要會面。

但最有名密使、也獲當事人證實的，當推李登輝時代的蘇志誠和鄭淑敏，並藉此促成日後「辜汪會談」，確立兩岸以「海基會」、「海協會」往來的體制。

藉國學家南懷瑾牽線，「李辦」的蘇志誠與「江辦」的曾慶紅，開啟90年代兩岸密使聯繫窗口。1992年6月，李登輝派蘇志誠、鄭淑敏赴港，隔天與汪道涵及涉台官員密會。1995年1月30日，江澤民在農曆除夕發表「江八點」，蘇、鄭兩人不久也赴澳門與曾慶紅會面，討論「江八點」及李登輝打算回應的「李六條」。儘管密使發揮「帶話」功能，有助兩岸溝通與互信，但隨著「兩國論」提出，及扁政府上台，密使的階段性任務也告終。

在扁第二任，兩岸為了解彼此想法，2005年時任陸委會主委的陳明通與海基會主祕周繼祥曾傳出「密使事件」。據傳，當時陳明通草擬一份「中華民國第二共和憲法草案」，初稿透過周繼祥送到北京祕密徵詢國台辦意見，遭國台辦嚴厲反對，終不了了之。

與蔡總統在陸委會共事4年的陳明通，2017年中共十九大後也傳出祕赴北京與涉台系統密談，親民黨立委陳怡潔還曾為此詢問陳明通是否為「兩岸密使」。

扁時代另一被傳為兩岸密使的，還有前美國科學家學會理事長史東（Jeremy Stone），與前中研院長李遠哲交好的史東，曾多次往來兩岸之間傳話。

美國《華盛頓郵報》曾報導，史東在台灣會晤陳水扁後，即前往北京拜會當時大陸副總理錢其琛等人，代表陳水扁討論兩岸問題，是台灣領導人的「非官方代表」，不過陳水扁始終未承認。

(中國時報)