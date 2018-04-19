國軍嚴密監控 部署外弛內張

2018年04月19日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

面對大陸418軍演，我軍方外弛內張，嚴密監控對岸軍演動態，但沒有提升戰備；軍事首長則按既定行程行事，國防部長嚴德發前往北部防空部隊視導，參謀總長李喜明視導行程走的更遠，他飛到東部去看部隊，根本不在國軍作戰指揮中心，大直的衡山指揮所；不過，三軍該警戒或待命的部隊，均保持高度警覺。

防長總長 分別視導部隊

昨天上午，一度傳出嚴德發進洞，親自到衡山指揮所坐鎮，軍方為此還特別發新聞稿澄清，事實上，嚴德發當時去視導北部的空軍防空部隊的戰備操演。嚴德發還在陣地親測通聯，了解官兵緊急應變能力。

負責三軍戰訓的總長李喜明，則是前往東部地區視導駐軍。一位不願具名的軍方官員說，中共只是一個營級的火炮射擊操演，李喜明跑去東部，代表國軍能掌握，也有信心因應中共這次軍演。

軍演動態 隨時報告總統

據了解，有關大陸軍演最新動態，軍方都會呈報，讓人在史瓦濟蘭訪問的蔡英文總統能掌握情勢。此外，包括大陸官媒、學界、國台辦主任劉結一、大陸駐美大使崔天凱等高階官員，都說大陸軍演有針對性，形成一場輿論戰；國防部昨天也在臉書網站發布一支「時時刻刻，我們做最好的準備」的短片，呈現三軍部隊的戰備畫面。

國防部並意有所指的表示，國家安全無巧門，唯有國軍訓練再訓練、操演再操演，才能永保精練；中華民國國軍永遠日以繼夜堅守崗位，為捍衛國家安全做最好的準備。據了解，面對大陸418軍演，國軍昨天的因應均已擬妥並按表操課，其中，金門戰備部隊加強戰備整備，保持待命警戒，並維持常態訓練。

海空巡弋 三軍常態運作

本島部隊方面，空軍部署空中偵察兵力，延伸目標監控範圍，並藉空中戰鬥巡邏任務機或在空訓練機，強化我防空識別區內之巡弋，同時防空戰備部隊提升警戒姿態，以為預應。

至於海軍部隊，偵巡任務兵力加強責任海域巡邏與警戒，置重於台灣海峽之區域，另各支隊任務艦完成泊港立待，岸置飛彈部隊提升戰備姿態，而三軍部隊維持常態運作。

(中國時報)