國軍嚴密監控 部署外弛內張

大陸18日在福建泉州灣海域進行火炮射擊。國軍駐守馬祖戰備部隊在北竿演習，加強戰備整備，保持警戒待命，嚴陣以待不敢大意。（王遠茂攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

面對大陸418軍演，我軍方外弛內張，嚴密監控對岸軍演動態，但沒有提升戰備；軍事首長則按既定行程行事，國防部長嚴德發前往北部防空部隊視導，參謀總長李喜明視導行程走的更遠，他飛到東部去看部隊，根本不在國軍作戰指揮中心，大直的衡山指揮所；不過，三軍該警戒或待命的部隊，均保持高度警覺。

防長總長 分別視導部隊

昨天上午，一度傳出嚴德發進洞，親自到衡山指揮所坐鎮，軍方為此還特別發新聞稿澄清，事實上，嚴德發當時去視導北部的空軍防空部隊的戰備操演。嚴德發還在陣地親測通聯，了解官兵緊急應變能力。

負責三軍戰訓的總長李喜明，則是前往東部地區視導駐軍。一位不願具名的軍方官員說，中共只是一個營級的火炮射擊操演，李喜明跑去東部，代表國軍能掌握，也有信心因應中共這次軍演。

軍演動態 隨時報告總統

據了解，有關大陸軍演最新動態，軍方都會呈報，讓人在史瓦濟蘭訪問的蔡英文總統能掌握情勢。此外，包括大陸官媒、學界、國台辦主任劉結一、大陸駐美大使崔天凱等高階官員，都說大陸軍演有針對性，形成一場輿論戰；國防部昨天也在臉書網站發布一支「時時刻刻，我們做最好的準備」的短片，呈現三軍部隊的戰備畫面。

國防部並意有所指的表示，國家安全無巧門，唯有國軍訓練再訓練、操演再操演，才能永保精練；中華民國國軍永遠日以繼夜堅守崗位，為捍衛國家安全做最好的準備。據了解，面對大陸418軍演，國軍昨天的因應均已擬妥並按表操課，其中，金門戰備部隊加強戰備整備，保持待命警戒，並維持常態訓練。

海空巡弋 三軍常態運作

本島部隊方面，空軍部署空中偵察兵力，延伸目標監控範圍，並藉空中戰鬥巡邏任務機或在空訓練機，強化我防空識別區內之巡弋，同時防空戰備部隊提升警戒姿態，以為預應。

至於海軍部隊，偵巡任務兵力加強責任海域巡邏與警戒，置重於台灣海峽之區域，另各支隊任務艦完成泊港立待，岸置飛彈部隊提升戰備姿態，而三軍部隊維持常態運作。

(中國時報)

火炮免驚 徐國勇「這沒什麼啦」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。