包道格認「陸強硬警告台美」

卡內基國際和平基金研究副總裁包道格。（新華社資料照片）

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中國時報
／華盛頓17日電

大陸解放軍台海軍演，美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席約霍表示，陸方有權舉行軍演，但他認為大陸是透恐嚇手段讓台灣屈服，是件低級的事。卡內基國際和平基金研究副總裁包道格認為，這是北京對華盛頓和台北發出的強硬信號。

眾院外委會亞太小組17日召開「強化美台關係」聽證會，約霍會後接受媒體訪問表達了對此次台海軍演看法。對於外界認為陸方此次軍演是北京對美國與台灣增進關係的一項警告，約霍稱，美方不必理會大陸，因為美國與台灣有防衛協議，美國會保護台灣免於任何形式武力，反而是陸方才應該警惕。約霍表示，台灣多數人多想要維持現狀，但現在局勢已改變，美國應檢討政策，與台灣合作發展一個台灣想要的新現狀，「讓一個獨立國家繼續做想做的事」。

包道格則告訴本報，大陸意識到川普政府可能試圖升級與台灣的關係，北京藉此軍演向華盛頓和台北發出強硬信號。此刻，華盛頓和北京都應該保持冷靜，避免挑釁對方，讓時間過去，然後回歸到以緩慢但穩健的方式加強台灣抵抗恐嚇能力。

包道格說，北京尊重實力，通常會盡量減少風險和成本，但美國實力目前正在相對下降中，美國需要通過行動來調整外界的認知，不僅只是逞言語之快。

華府智庫「2049計畫室」執行主任石明凱則表示，這次大陸軍演區域應該是在大陸的地方水域，他不確定為什麼會被稱為「台灣海峽」。他認為，這是宣傳，是常規軍演被政治化。

美國智庫藍德公司國際防禦資深研究員希斯也分析，此次演習具有軍事和政治意義。 從軍事角度講，人民解放軍是在展示其隨時可以進行大規模聯合軍事行動的能力。從政治角度來說，大陸媒體的大幅報導和評論表明，這項演習可能是在傳遞北京對美國「中國政策」的不滿；北京想警告美國，它可能會採取自己的對抗政策來因應美國的「對抗政策」。

(中國時報)

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