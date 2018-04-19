軍演炮聲隆隆 畫出對台3條紅線

2018年04月19日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

大陸解放軍台海實彈軍演「炮聲隆隆」，大陸涉台人士表示，昨軍演意味大陸對台政策將更清楚畫出3條紅線。一是阻止台獨公投活動蔓延；二則嚇阻美國軍艦別想停靠台灣；三是警告民進黨政府不要逼大陸攤牌，否則只會讓台灣迴旋空間越來越小。

解放軍昨在泉州外海進行實彈軍演，在震耳欲聾的炮彈聲中正式登場。這場備受台灣關注的軍演，連日來在大陸官方及各方輿論鋪墊下，成為北京當局劍指台獨勢力具體展現。大陸涉台人士指出，昨軍演炮彈一方面是要對準賴清德台獨言論，特別是賴多次公開挑戰大陸對台問題底線；另一方面則是要瞄準近期拚命推動「法理公投」的台獨勢力。

該人士認為，這場警告意味濃厚的418軍演，很可能成為大陸對台方針的分水嶺，換言之，今後大陸在處理台灣問題上，越來越不允許所謂的模糊灰色地帶，對台政策上也將更明確畫出3條紅線。

北京對台畫出的第一條紅線，即阻止台獨公投活動蔓延。該人士強調，賴清德台獨言論雖然狂妄，但畢竟只是個人，目前北京更要看的是，近期以來台獨勢力利用公投法低門檻的漏洞，拚命推動正名公投，這是北京不能容忍，軍演就是要台獨勢力勿輕舉妄動。

第二條紅線則是嚇阻美軍艦泊台。該人士認為，華盛頓方面頻打「台灣牌」，若北京置若罔聞，恐怕交代不過去；大陸已跟美國多次溝通，「美台軍艦不能互訪」是底線。軍演也有「敲山震虎」的意思。

至於第三條紅線，就是給民進黨政府。該人士強調，台灣方面一直以為大陸不敢出硬拳，418軍演就是最好反證；民進黨政府如果在核心問題上一直要跟大陸攤牌，只會讓台灣處於更不利地位；如同賴清德大放厥詞，最終只會換來解放軍實彈軍演伺候。

(中國時報)