崔天凱隔海嗆「沒人可阻止統一」

2018年04月19日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱美東時間17日隔海嗆聲，台海軍演清楚傳達的訊息是：「我們當然最終會統一、希望和平統一，但如果試圖把台灣從中國分離出去，那將盡一切可能保存領土和主權完整。」他強調，沒人可阻止兩岸統一，關鍵在於「一個中國原則」，如果拒絕，就沒有找出和平解決方案的希望。

中共黨媒《人民日報》海外網報導，崔天凱在哈佛大學費正清中心、法學院與亞洲中心講座，發表陸美關係演講，針對台海軍演提問強調，演習地點既不靠近他國、也沒離大陸很遠，這種以防衛為目的的例行軍演，在任何主權國家都很自然。大陸堅決捍衛領土主權完整，會繼續堅持防禦型國防政策。

崔天凱指出，關於美台維持非官方關係，陸方表明的一貫立場是，此乃美方在陸美3個聯合公報的承諾。

崔天凱還說，大陸對台政策和戰略，強調台灣問題攸關大陸核心利益，有一條紅線，沒有妥協餘地。關鍵問題是「一個中國原則」。只要同意世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，就有尋求解決方案的合作基礎；拒絕一個中國原則，沒了基礎，就沒有找出和平解決方案的希望，這個基礎極其重要。

他指出，在「一個中國」基礎上，大陸方面盡其所能改善兩岸關係，最近提出31條便利台灣同胞到大陸工作、學習、生活措施，就是回應台灣民眾真正實際需要。長遠來講，希望有助增進兩岸相互理解，讓兩岸人民關係更好，為最終和平統一做準備。

(中國時報)