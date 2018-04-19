崔天凱隔海嗆「沒人可阻止統一」

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱美東時間17日隔海嗆聲，台海軍演清楚傳達的訊息是：「我們當然最終會統一、希望和平統一，但如果試圖把台灣從中國分離出去，那將盡一切可能保存領土和主權完整。」他強調，沒人可阻止兩岸統一，關鍵在於「一個中國原則」，如果拒絕，就沒有找出和平解決方案的希望。

中共黨媒《人民日報》海外網報導，崔天凱在哈佛大學費正清中心、法學院與亞洲中心講座，發表陸美關係演講，針對台海軍演提問強調，演習地點既不靠近他國、也沒離大陸很遠，這種以防衛為目的的例行軍演，在任何主權國家都很自然。大陸堅決捍衛領土主權完整，會繼續堅持防禦型國防政策。

崔天凱指出，關於美台維持非官方關係，陸方表明的一貫立場是，此乃美方在陸美3個聯合公報的承諾。

崔天凱還說，大陸對台政策和戰略，強調台灣問題攸關大陸核心利益，有一條紅線，沒有妥協餘地。關鍵問題是「一個中國原則」。只要同意世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，就有尋求解決方案的合作基礎；拒絕一個中國原則，沒了基礎，就沒有找出和平解決方案的希望，這個基礎極其重要。

他指出，在「一個中國」基礎上，大陸方面盡其所能改善兩岸關係，最近提出31條便利台灣同胞到大陸工作、學習、生活措施，就是回應台灣民眾真正實際需要。長遠來講，希望有助增進兩岸相互理解，讓兩岸人民關係更好，為最終和平統一做準備。

(中國時報)

軍演炮聲隆隆 畫出對台3條紅線 新聞透視－兩岸學術交流 何必自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。