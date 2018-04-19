挺吳扯上阿共 徐國勇神邏輯

2018年04月19日 04:10 中國時報 朱真楷 、 張理國 、 崔慈悌 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

卡管陷膠著，也能怪阿共陰謀？行政院發言人徐國勇昨接受廣播專訪，被問到卡管案發生以來許多心理戰、訊息戰是否都來自中國，徐國勇不僅未否認，還附和稱中國特別奇怪，對管中閔的資訊都封鎖下架，對準教育部長吳茂昆的事情卻不封鎖，呼籲台灣民眾對於內政問題的判斷，別受到中國影響。

爭議不斷 綠仍重申已釐清

吳茂昆尚未上任就不斷被爆出多項爭議，其中包括他曾赴大陸開講座，並擔任大陸官方研究機構顧問。

民進黨傾全黨之力，力挺吳茂昆和內政部長葉俊榮。行政院祕書長卓榮泰昨在民進黨中常會強調，吳在第一時間已清楚說明，包括他沒有溢領費用、沒有兼職顧問，只是活動受邀演講，不管是葉俊榮還是吳茂昆，都已釐清爭議。

徐國勇昨接受深綠電台專訪時，被問到，行政院宣布請吳茂昆接教育部長後，各種攻擊隨之而來，心理戰與訊息戰很多都是中國因素。徐國勇先是表示，面對質疑，吳茂昆第一時間出面說明、立即澄清，「為何要立刻澄清呢？因為這是一個謠言的時代，結果管中閔不出來，還引用九陽真經真是奇怪。」

徐國勇接著說，「我覺得中國特別奇怪，對管中閔的資料立即封鎖下架，可是奇怪咧，吳茂昆的事情為何不封鎖？」他說，面對這些事，台灣民眾要去思考，「我們希望對國內的政治問題、行政問題的判斷，不要受到中國影響」。

羅智強po照 吳稱移花接木

此外，前總統府副祕書長羅智強在臉書貼文，質疑吳茂昆在任職國科會時，曾任大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，文章並附上照片，「吳大部長，這照片中人該不會同名同姓，還長得一模一樣，卻不是你吧？」

徐國勇再就此回應，他致電吳茂昆，吳說照片是「移花接木」，照片是他在上海參加超導應用發展研討會時拍的，並不是任職「西部超導材料科技有限公司」的證據。

羅智強則回擊，照片是佐證吳茂昆從2004年擔任西部超導技術顧問，至2016年間，和該公司董事長周廉有焦不離孟、孟不離焦的緊密關係。

羅智強指出，吳茂昆在2004年即擔任西部技術顧問，根據該公司2010年度第一期短期融資券募集說明書第52頁，「台灣吳茂昆院士為技術顧問」。他強調，募資說明書是法律文件，吳茂昆若在不知情下被列入，就涉及偽造文書與侵權，吳應採取法律行動，否則就是心虛。

(中國時報)