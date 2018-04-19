5億元用去哪 藍委要吳踹共

2018年04月19日 04:10 中國時報 陳志賢 、 周毓翔 、 鄭郁蓁 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

準教育部長吳茂昆爭議不斷，不但被告發違反兩岸條例，並將被告發貪汙，國民黨立委更要他踹共，將國科會主委任內的5億經費使用交代清楚，並說明到底有沒有在中共軍方的科技公司擔任顧問；但科技部不到一天，隨即發布新聞稿為他澄清，指吳任職國科會期間僅赴大陸1次，符合相關規定，且沒在大陸兼職。

游淑慧、徐巧芯等多名參選北市議員的國民黨人士，不滿吳曾擔任大陸國務院下轄的中科院顧問等長達數年，涉嫌違反兩岸人民關係條例，昨到北檢告發，呼籲北檢勿雙重標準，以分案調查管中閔案的速度，盡速查辦吳茂昆。

另東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟，也以身為吳茂昆的前同事，深知吳在東華大學校長任內諸多違失，認為如果吳擔任教育部長，台灣的教育還有希望可言嗎？今天也將到北檢告發吳茂昆涉貪汙罪。

國民黨立委陳宜民調閱2013年監察院糾正資料發現，吳茂昆曾被監院糾正，吳在擔任國科會主委期間推動以專題研究計畫為名，實則進行基礎設施擴建的研究計畫，吳回任中研院物理所所長後就直接向國科會申請該計畫，國科會核定5億。

監察院認為國科會補助其前主委以研究經費擴增基礎設施及經常性維運經費高達5億元，致排擠其他研究計畫之資源，影響國內科技研發能量，認定有違失。

陳宜民質疑，這5億元最後去哪了？最後達成了甚麼樣的成果？吳茂昆應該對全國人民說清楚，且「吳主委」提的計畫，「吳所長」來申請，有黑箱嫌疑，吳茂昆應清楚交代5億使用方式。

陳宜民說，吳更被爆出曾擔任中共軍方色彩的「西部超導材料科技有限公司」技術顧問，問題比台大候任校長管中閔複雜得多，台灣真的就沒有更適合擔任教育部長的人選嗎？還是決心就是要「卡管」卡到底？

對於吳茂昆的適任爭議，科技部不到一天的時間，在昨日傍晚即發布新聞稿指出，吳茂昆任職期間僅赴大陸1次，符合相關規定，也沒有在大陸兼職。

科技部聲明指出，吳茂昆擔任國科會主委期間，僅於2005年10月間赴大陸1次，參加國際科學理事會（ICSU）第28屆大會，並符合兩岸關係條例等相關規定。另經詢問吳表示並未於大陸兼職。

科技部長陳良基昨天針對台灣人才湧入大陸謀職的問題表示，台商在大陸有很多製造鏈，和中國的交流很多，台灣作為全球高科技供應鏈角色，製造、研發就是強項，尤其擔任主管者，無論時間長短，都需要派駐在大陸工廠，「這是事實」。

學者到大陸交流、擔任顧問，陳良基認為，只要經過教育部的核定，科技部都樂觀其成，並自承近十年共出國79次，擔任台大副校長期間赴陸8次，每次停留3到4天，不超過10天，行程都是學術演講或是交流。

陳良基說，台灣和國際的學術交流應該要肯定，兩岸科學家應多交流，他不擔心吳茂昆的事件發生寒蟬效應，畢竟教育部三申五令不得在大陸兼課的規定很早就有，學者應該要尊重。

(中國時報)