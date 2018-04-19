新聞透視－兩岸學術交流 何必自我限縮

2018年04月19日 04:10 中國時報 鄭郁蓁

從管中閔開始點燃赴陸兼課爭議之火，接著是內政部部長葉俊榮、新上任的新教長吳茂昆，甚至連科技部長陳良基也忙著自清，自己擔任台大副校長期間赴陸學術交流沒有兼職，一時間星火燎原，學者赴陸交流成了原罪，不問交流內容，只問去過就得扣上違法帽子。台灣拚國際化尚且追趕不及，卻在西進自我限縮，未來本土企業恐喪失更多契機。

過去包含教育部、科技部對於兩岸學者學術交流，只要主管機關核定，原則多是採鼓勵與開放態度，多年來，兩岸透過交流而活絡，進而帶動雙邊學術的進展，並打開校際間合作，包含越來越多的交換生、學位生均雙雙成長，陸生的積極更刺激了無數台灣學子。

而率先喊出台大要打「國際盃」，要讓大學邁向國際頂尖的科技部長陳良基，過去在台大擔任副校長期間，屢屢至世界各國，包含大陸進行學術交流，借鏡他國優點，讓台大維持在世界百大排名，顯現國際及兩岸的科技以及教育人才有交流的必要性。

除了學術界，台商近年更是在大陸建立許多製造鏈，研發在台灣、製造在大陸，這是台灣作為世界製造鏈的一環強項，是不容忽視的事實。新任工總理事長王文淵更直搗核心提醒蔡政府，大陸市場是台灣產業在全球投資布局及貿易的最重要環節，如果兩岸關係持續不改善，將會導致台灣企業喪失契機，影響發展。

當國際化競爭越趨白熱化之際，執政黨應正向看待學者西進的成果與努力，致力於兩岸交流正常化，否則一旦引發寒蟬效應，導致台灣學者即使沒有違法，也有壓力而不敢赴大陸交流，自我限縮的台灣將失去競爭力。

(中國時報)