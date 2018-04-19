吳茂昆千字文駁爭議 否認不法

2018年04月19日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

準教育部長吳茂昆將於今（19）日上任，針對外界指控他在大陸兼職，並擁有美國國籍，甚至溢領學術研究費，18日晚間他透過教育部對外發布千字聲明稿，全文以「貢獻所長，不應被刻意栽贓抹黑」為主旨，強調基於長期在科學界的訓練，對任何問題都「實事求是」，籲外界勿對毫無事實根據的問題再以訛傳訛。

吳茂昆表示，針對外界傳聞他在大陸兼職，以及與中國國家科學研究院的學術交流，單純基於台灣中央研究院與中國國家科學研究院的學術交流，他僅從事學術行為及提供專業諮詢，從未接受中國國科院的任何職務。

至於外界指控他擔任擁有大陸軍方研究單位背景的「西部超導材料科技有限公司」（WST）顧問，他強調絕無此事，「該公司2002年成立至今，我從頭到尾沒接受過這間公司任何職務邀請。」

吳解釋，經了解，中國西部超導曾經和在台灣於2000年成立的「超導國際科技股份有限公司」，彼此於2003年交叉持股，2000年他曾提供台灣超導國際幾次非正式諮詢，之後就遭西部超導直接列為名下成員，但台灣超導國際已於2012年結束業務，中國西部超導一直沿用該份文件迄今。

外界質疑他擁有台美雙重國籍，吳強調，在美工作期間，約在1981年拿到居留權，但於2002年接任國家科學委員會（現科技部）副主任委員，已主動放棄居留權，之後也沒申請美國籍，是維基百科誤植，已經請祕書修正。

「公務人員依法行政是最基本做人做事的道理」，至於出差請假問題，吳表示，他在中研院、國科會、東華大學的出差行程，都依規定請假，此部分也在之前監察院的調查中，說明清楚。

至於溢領學術研究費爭議，吳強調，此事經監察院調查是「學校作業程序上的疏忽」，並非他個人行為，且相關費用已繳回；另他遭指控疑似炒地皮，則是在前任校長任內發生，疑似控制校內人事權，也經過相關主管機關正式調查，「對於我在東華大學校長任內的這些指控，都經過相關主管機關正式的調查過，希望外界不要再繼續舊事重提！」

(中國時報)