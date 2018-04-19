參選理事長資格爭議 跨海告洋狀 邱義仁欲掌足協 傳FIFA撐腰

2018年04月19日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

2018世足賽尚未開踢，台灣率先上演「賽前賽」，全國足球協會理事長改選風波搶先登場！導火線是有意參選理事長的民進黨大老邱義仁並不是足協會員，引發參選資格爭論，此事驚動國際足總（FIFA）來台介入風波，一場挾洋自重的戲碼即將開場。

國際足總派出2人調查小組昨日飛抵台灣，針對全國足協理事長改選進行了解與調處。很多人不知道，現有的全國足協組織章程也是當年FIFA擔任重要推手，參與指導組織章程的制訂，如今爆出不同見解，也只有FIFA說了算！

足協原本3月17日進行國體法修正通過後的理事長改選，現任理事長林湧成出現強勁競爭者，熱愛足球的邱義仁有意參選，但他不是足協會員，是否具有參選資格？協會內部兩派人馬爭執不下。

擁護邱義仁的足協副理事龔元高寄發連署信到FIFA，等於跨海告洋狀，希望FIFA能做最後裁定；體育署長林德福表示，另派人馬也向FIFA表達不同意見，盼FIFA主持公道。

由於理事長人選喬不攏，台灣足球界向國際足總告狀，主要是FIFA有錢有勢，沒有人可以阻擋FIFA的決定，因而足總派人來台介入調查的力量大，據了解，足總調查小組將分別聽取雙方意見。現在兩派人馬正在極盡所能的影響FIFA調查小組，希望影響裁決，目前邱義仁方面可能占上風，主要是執政黨的人馬、加上足總調查小組有一人來過台灣，與執政黨的官員交好，多少受到干擾。

此外，民進黨立委劉世芳、許智傑昨天還在立法院開記者會，宣稱全國足協出了大絀漏，片面曲解法規，以「球員必須與國外球隊簽約才能申請補充兵資格」為由，造成潘文傑等多位國內選手錯過申請時間，只能改當役期較長的替代役，凸顯足協問題，全力挺邱義仁入主足總改革。

體育署長林德福明確表示，足協的片面解釋是錯的，他會要求足協說明，並協助選手補救。

(中國時報)