7美妃見證 總統與國王簽公報

2018年04月19日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／史瓦濟蘭報導 ／史瓦濟蘭報導

「總統終於穿裙裝了」！蔡英文總統在台灣時間18日下午，參訪史瓦濟蘭史京醫院門診、急診改建工程；總統心情非常好，經濟暨發展部長項古聖親王贈送的「emahiya(或稱lihiya)傳統服飾」，只要是出席正式場合沒有穿裙子，圍上這件就算有穿了；一向褲裝打扮的蔡總統，圍上emahiya後不斷請媒體「多拍一點」，還不斷說，「這是很好的照片」，更說這件emahiya，跟她現在穿的衣服很配。

史王妻妾成群已不是新聞，蔡總統與史國國王恩史瓦帝三世18日在王宮簽署公報時，史王從十多位妻子中，精挑細選7位出席，多數史妃身材婀娜多姿，魚貫進入會場時，有如走紅地毯，蔡總統和7美妃站在一起，不僅嬌小，也顯得樸素。

象徵財富 送5頭牛

此外，蔡英文總統「同心永固」專案出訪友邦史瓦濟蘭，總統準備了5頭牛當賀禮，由於牛在史國象徵財富，歷任訪問的總統都會送牛，據了解，史瓦濟蘭國王有自己專業的牧牛場。

知情人士指出，台灣歷任總統、部長每次訪問史瓦濟蘭，都會「以牛會友」，通常總統會贈5頭，部長送3頭。

蔡英文總統與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世昨也展開雙邊會談及簽署公報，並就國際局勢、兩國關係及展望，交換意見；國安會副祕書長蔡明彥轉述，史王在會中提到，台灣在ITC及基礎建設方面都非常完善，希望雙方在更多領域可以加強合作關係。史國政府剛提出2020年國家發展願景，歡迎台商投資，恩史瓦帝三世主動提出台史兩國簽署經濟合作協定(ECA)，蔡英文表示，希望史王於6月訪問台灣時完成簽署。

經合協定 6月簽署

總統與史國國王18日在王宮簽署公報，這5頭牛也被運送到王宮，台灣媒體也終於看到這5頭牛的本尊，大家爭相拍照，在牛車上的這幾隻小牛，看到鏡頭一來，還學會搶鏡頭，把頭擠在一起，模樣十分可愛。

(中國時報)