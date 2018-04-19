成大醫院7月1日起 周六全面停診

2018年04月19日 04:10 中國時報 洪榮志 、 林雅惠 、 林宏聰 、 魏怡嘉 ／綜合報導 ／綜合報導

衛福部力推分級醫療已久，成大醫院宣布從7月1日起周六全面停止門診，成為國內目前唯一周六完全不看診的醫學中心。高雄榮總原本就沒有夜間和假日門診，台南奇美、高雄長庚等醫學中心目前則沒有跟進計畫。台南市政府衛生局長陳怡強調，市民就醫權益如受影響，衛生局會介入溝通。

奇美、長庚不跟進

高雄長庚去年因應一例一休，一度宣布6月取消內科、外科周六門診，8月取消婦科、兒科周六門診，後來未實際執行，僅部分人數較少的周六門診停診。院方表示，目前人力尚可負擔，不打算跟進成大停周六診。

衛福部健保署為落實分級醫療，扭轉小病逛大醫院現象，今年起要求醫學中心、區域醫院門診量逐年減2％，成醫從7月1日起，周六門診全停診，但急診維持全年無休，緊急醫療也不中斷。

成大醫院現有的周六門診，除最多的內科有7診、牙醫有3診、小兒科及家庭醫學科各2診外，婦產科、耳鼻喉科、外科、眼科、骨科、泌尿科、復健科、神經科、精神科、皮膚科、雷射美容中心均各維持1診。

夜診、急診仍維持

成醫主任祕書趙庭興表示，從7月起停止周六門診，完全沒有成本考量；成醫營運狀況良好，今年3月健保署公布2016年國內10大最賺錢的醫院，成醫名列第10，盈餘7.99億元。

趙庭興說，周六停止門診一事，內部討論已有一段時間，最近才正式做成決議。鑑於周六的門診數不多，原有夜診也維持，加上病患還可選擇到其他醫院，對民眾影響不大。

不過，有民眾反駁說，上班族只有周末假日有空看醫生，成大取消周六門診一事，並沒有站在病患的立場考量。

衛生局盯病患權益

健保署長李伯璋表示，目前台南基層診所周六開診率約有8成左右，成大周六不看診，民眾利用基層診所看病不會受到影響。為加強分級醫療，醫學中心今年門診要較去年減少2％，醫院負起減診責任值得肯定，希望病患多轉往基層診所就醫，讓醫學中心以看重症病患為主。

台南市政府衛生局長陳怡指出，目前台南市的診所周六幾乎都有看診，周日開診率也有20％以上，市民要看門診可以先到診所，必要再轉診大醫院，成醫周六停止門診實施後，如果發現有影響市民就醫權益，會介入溝通。

(中國時報)