周六減診成趨勢 上班族上大醫院看病 更難了

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中國時報
／台北報導

台南成大醫院7月1日起周六全面停診，台大、北榮及長庚均表示不會跟進，但台大自去年4月起，周六門診已大幅減診，僅維持兒科，長庚體系醫院雖然一度將周六門診停掉，但考慮上班族「周末才有空」，因而恢復婦兒等科別，但整體開診仍約較以前少了8成，民眾周六假日要到大醫院看病愈來愈困難了。

台大醫院與成大同為公立醫院，受到實施一例一休衝擊，人力調度吃緊，加上維護員工休假權益，自去年4月起，周六門診大幅全面減診，但考量到家長的方便，門診以兒科為主軸，急診、門診化學治療室、輸血中心等特殊醫療需求的單位，周六也維持運作，台大醫院發言人王亭貴說，這個政策一路實施至今，考慮到病人的需求，目前並沒有更動、甚至再減診的規畫。

林口長庚發言人黃璟隆說，為讓院內同仁獲得充分休息，長庚近2年來，周六的門診、臨床業務已陸續減少，去年因應一例一休政策，曾經一度將周六門診停掉，但最終考慮到許多上班族周末才有空看病，因而恢復中醫、兒科、婦產科等科別，但整體開診量來說，約較2年前少了8成，未來各醫院的例假日門診，應會愈來愈少，周六減診將成趨勢。

馬偕醫院及國泰醫院目前仍舊維持周六看診，新竹馬偕醫院院長蘇聰賢表示，醫院周六維持營運，一年就要增加約6千萬元的成本，站在醫院的角度是虧的，以新竹馬偕來看，雖然新竹是年輕城市，但新竹科學園區的工程師平時都太忙，很難有時間看診，因此周六有提供服務的必要，加上周六門診量一直以來都沒有下降，新竹馬偕和台北馬偕目前不會考慮停診。

台北榮總、北醫及新光醫院則均表示周六維持現況，不會有減診及關診的規畫。北榮表示，由於很多病人都是回診病人，減診會無法消化病患，所以目前無調整規畫；新光醫院則表示，減診需整體評估，若周邊醫院周六仍看診而新光不看，會造成病患流失，所以並沒有要減診或停診。

(中國時報)

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