專家打臉乾淨煤 台電稱禁得起檢驗

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中國時報
╱台北報導

國際空氣汙染專家Lauri Myllyvirta（勞里糜偉）18日估算，深澳電廠每年將產生相當於160萬輛小客車排放的汙染物，更可能導致北部6縣市每年增加至少數十起早死案例，等同打臉行政院「乾淨的煤」一說。台電則回應，深澳超超臨界電廠對周邊縣市的影響不大，禁得起外界檢驗。

綠色和平昨天邀請勞里糜偉來台，提供數據估算，深澳電廠每年產生的空氣汙染物相當於大台北地區160萬輛小客車的排放總量，每年新增的二氧化碳也是150萬台小客車的排放總量，而根據台電預測增加的空氣汙染物，每年會使北部6縣市增加至少數十起早死案例。

勞里糜偉指出，若同時以較高效率的燃煤電廠與燃氣電廠對比，燃煤發電硫氧化物的排放是燃氣的15倍，氮氧化物則是1.7倍，懸浮微粒則是4倍，重金屬汞更高達12倍，所謂「乾淨的煤」，其實是一種誤導民眾的詞彙。

台電則表示，PM2.5大概34%～40%是境外移入，且根據環保署之調查研究，台灣境內PM2.5貢獻來源，含原生性及衍生性合計，移動源貢獻占比約30～37%，電力業中台電與民營電廠的貢獻占比約4.5～9.9%，真正在發電的占比並不高，呼籲外界不需要把空汙的所有矛頭指向發電。

台電進一步指出，根據環保署所發布的最新全國空氣汙染物排放清冊，全國客貨車總量約732萬輛，推算車輛之單位貢獻影響，每百萬輛占比3.4%～4.4%，若以深澳電廠2部60萬瓩機組裝置容量推估，貢獻影響占比最多0.08%～0.18%。

但綠色和平表示，根據聯合國環境總署出版的《2013全球汞評估報告》指出，燃煤發電是全台汞排放最大來源，僅2010年就排放2877公斤，這些汞部分將經食物鏈回到人體，危害孩童的認知與神經發展，因此應積極淘汰燃煤發電。

(中國時報)

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