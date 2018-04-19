經長鬆口 燃氣燃煤配比可調整

經濟部長沈榮津18日表示，發電占比是否調整隨時看情勢來做，但火力發電占比 8成目標不變。（陳信翰攝）

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中國時報
黃有容／台北報導

2025年非核家園電力結構配比，燃氣、燃煤、再生能源分別為50％、30％、20％，遭外界質疑，不利經濟發展。經濟部部長沈榮津18日首度鬆口，可以視外界反應調整，不過火力發電仍維持8成目標。

立法院經濟委員會昨審查《商標法》、《專利法》，和《著作權法》部分條文修正草案，沈榮津在會前受訪時表示，明年電力備轉率可維持在10％，之後備用率則可維持在15％，且即使能源轉型造成電價調漲，在亞洲鄰近國家間也還是有競爭力。

工總新任理事長王文淵日前針對當前台灣經濟提出「五大憂心」，認為2025年「非核家園」目標、採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策違背國際能源多元化潮流，恐造成電力供應不穩，不利經濟發展。

對於能源轉型會否導致電力供應不穩，沈榮津表示，已重新檢討，除今年剛好面臨機組大修期程密度最高的高峰期，供電較辛苦，明年以後備轉容量率可達約10％，之後的備用率維持在15％，未來將拜會王文淵詳細說明。

至於未來綠能發電占比、躉購電價、燃氣機組太高將影響到電價，可能影響經濟發展，沈指出，經濟部都討論過，相較於亞洲鄰近國家，台灣目前電價是偏低的，在能源轉型後，電價還是會「合理、有競爭力」。

新北市長朱立倫日前在臉書上表示，發電方式的選擇有許多，台灣卻仍要興建相對高汙染的燃煤電廠，「全世界都在減煤，台灣為何一定要違反世界潮流？」沈榮津回應，政府的能源轉型政策同樣是朝減煤方向進行，和國際一致，「沒有背道而馳」！

(中國時報)

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