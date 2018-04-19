虎航再爆2例 長榮、馬航也中鏢

2018年04月19日 04:10 中國時報 陳志祥 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台灣虎航麻疹疫情爆不完！昨晚緊急公布台灣虎航再爆2名空服員「中鏢」、而且牽連長榮航空、馬來西亞航空各1名地勤人員也「中獎」，疫情還有可能擴大，使得讓桃園機場繼「跳電」揚名之後，再添一樁「麻」煩事件。

長榮航空表示，陳姓地勤員工4月13日搭乘BR62航班自維也納經曼谷返回台北，15日因發燒就醫，於17日被確診為麻疹病患，目前該員工已請假休養中，公司已啟動防疫機制。

疾管署昨晚公布國內新增5例麻疹確定病例，其中4例與此波群聚感染相關（案9、10、11、12）、另1例感染源正在調查中，這是3月17日第1波虎航麻疹感染指標個案帶出來的第3波群聚感染者。

昨天新增4名個案發病日介於4月13至14日，經採檢通報於昨天確診。其中案9、10均為北部20多歲女性，與本起群聚感染個案同虎航空服員，案11、12則為長榮與馬航空地勤人員，只是4名個案發病日相近且有共同辦公大樓的暴露史。

截至目前3波麻疹群聚感染包含指標個案共12人確診，虎航占了7人，衛生單位已掌握接觸者共2978人，將持續監測至5月6日。

另外，桃園國際機場近期將會針對感染者辦公區域進行消毒。

由於4例麻疹群聚發生於機場辦公室，造成航空公司人員感染，而且疫情可能擴大，疾管署昨天已經派人前往桃園國際機場，說明目前疫情狀況及可能的風險區域，並提供相關防治建議，包括全面補打MMR疫苗，以阻斷疫情傳播。

昨天另有1名確診個案為北部40多歲女性，4月11日起出現疑似症狀，經醫院採檢通報而確診。個案於潛伏期間無國外旅遊史，研判為國內感染，但是個案暴露史與群聚感染個案無關聯性，感染源仍待釐清，現有掌握個案接觸者20人，將持續監測至5月6日。

今年以來國內共有18例麻疹確定病例，12例國內感染、6例境外移入病例。疾管署呼籲，預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），家中如有滿1歲幼兒，儘速前往合約院所完成接種。

(中國時報)