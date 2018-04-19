房屋交易申報責任 回歸屋主

2018年04月19日 01:21 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

實價登錄政策上路近6年，將有重大變革！內政部次長花敬群昨公布「實價登錄2.0」政策，不僅門牌揭露將從30個區間內的匿名資訊改為「完整揭露」，新法上路後將溯及既往，過去的200多萬筆交易也會公布完整門牌；現行由地政士承擔申報義務，新法實施後，責任將回歸買賣雙方，並在案件交易登記時一併辦理，如登錄不實將開罰3至15萬元，若連續被罰3次將被認定為惡意，加重開罰15萬至75萬元。

登錄不實最高罰75萬

花敬群昨表示，實價登錄從2012年8月上路至今，已提供成交資訊203萬餘件，逾9700萬人上網查詢，顯示民眾需求普遍，最初是以50號區間，現行則是30號為區間匿名門牌提供查詢；但為了更即時透明，內政部法規會已研擬將攸關實價登錄的「地政三法」，包括《平均地權條例》、《地政士法》 及《不動產經紀業管理條例》等，報請行政院通過後，可望月底送立院審查。

花敬群指出，過去實價登錄責任在地政士身上，但案件買賣登錄的義務應回歸買賣雙方才符合合理性，未來買賣案件在所有權移轉時，將由買賣雙方併同申報；且為追求即時性，將從現行產權登記30天後登錄，改為買賣當下登錄，縮短揭露時間。

預售屋交易後30天登錄

花敬群指出，參考國外實價登錄制度，絕大多數都是揭露詳細門牌，內政部評估過，在保護姓名、出生日期等資訊下，不至於有侵害個資問題；新法實施後，不僅買賣一般房屋、預售屋會揭露門牌，過去203萬筆交易資料也都會揭露門牌。

雖然過去建商自行銷售預售屋不需要報實價登錄，但新法也將此納入範疇，並於交易後30天登錄，而非現行的結案才登錄，避免事隔多年才揭露預售屋交易。

花敬群也說，現行實價登錄逾期或登錄不實，罰則都是3到15萬元，新法則依照違規輕重調整罰則，如經勸導仍屢次不改或是刻意炒作房價的行為，將加重罰則，但若只是幾房幾廳登錄錯誤，則降低罰則。

地政司副司長王成機說，現行實價登錄的期限是案件移轉30天內要申報，若逾期仍會給予15天的改正，但新法可能縮短到7天

主管機關可查核資金

花敬群也說，新法也賦予主管機關可向金融機構查核資金流向、付款證明的文件，提高資料正確性。他強調，政策研擬時有跟產業界深入溝通，內政委員會召委洪宗熠也對法案有所瞭解，各界對改革也有期待，盼能盡快完成三讀。

(中國時報)