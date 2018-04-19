買賣方登錄不實重罰 恐引反彈

2018年04月19日 01:21 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

實價登錄大變革，門牌資訊全揭露，看似一大進步，但房仲業者與專家指出，現制缺乏打假機制，加上登錄常未盡詳實，光有無裝潢、藝術品等價格就差很大，若不改善，仍易遭有心人士藉以反手炒房。

大壯法律地政士聯合事務所副所長黃惠民說，新制將登記錯誤責任歸究買賣雙方，並處以罰鍰，權責畫分更清楚，但民眾一生多只購屋1、2次，難免登記錯誤，如今限縮申訴改善機會並開罰3至15萬罰鍰，被認定為故意不實，最高可罰到75萬元，恐引發民眾反彈。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次實價登錄進化後，價格資訊的呈現可以更為「快速與容易辨識」，一方面揭露速度更快，也可以減少民間透過坪數屋齡等條件，去推斷是哪間與哪戶的時間與錯誤率。至於預售案揭露部分，過去香港曾傳出豪宅案有假買賣案件的價格揭露，若要推動到簽訂買賣契約30日內申報，對於買賣案件的真實性建議要有確實的查核機制。

「支持門牌資訊全揭露，但現制存在許多不實資訊，政府推動第三次變革仍未檢討改善，令人扼腕！」房市專家SWAY分析，現制缺乏打假查核機制，常出現登記價格遠高於實際成交價，最常出現的操作手法有三，先直接低價高報，建商說服民眾將成交額拉高，藉以提高貸款總額；其次是納入裝潢費成交，沒裝潢戶直接發回現金，第三則是成屋交易，買賣雙方將稅費成本納入，實際成交金額並沒有那麼多。

台灣房屋智庫執行長張旭嵐表示，未詳實登記也是實價登錄資訊混亂的主因，如是否為毛胚屋、有無裝潢及藝術品，價格都差很大，但若無一定登錄標準，價格混亂現況根本無法改善。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，未來門牌全面揭露後將對房價透明化有更大幫助，不容易有炒作問題，房價回歸市場機制，不過對於某些在意隱私的屋主可能會有微詞，需要時間去克服。至於公布門牌做法仍建議以個資考量為前提，避免能透過其他公開資料比對知悉屋主身分，造成民眾困擾。

(中國時報)