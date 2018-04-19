MAC修正版 報稅真輕鬆

2018年04月19日 01:21 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

報稅季節即將來臨，今年MAC系統使用者報稅更簡便！去年被抱怨「難用到爆」的報稅軟體經過修正改為WEB版，財政部開放政府聯絡人楊金亨表示，新版大幅節省報稅人時間，只要5分鐘就可以完成前置準備作業，並支援PAD行動裝置，讓民眾更便利。

「開放政府聯絡人協作會議1周年」，楊金亨說明JOIN平台成果表示，去年有民眾在JOIN平台抱怨報稅軟體難用，經過改善，今年新版報稅軟體將MAC版改善為WEB版，安裝時間從40分鐘，縮短至5分鐘，即可完成前置準備作業，並支援PAD行動裝置。

去年5月報稅期間有民眾在公共政策網路參與平台提案，指稱「報稅軟體難用到爆炸」，用MAC電腦系統網路報稅成功率低，提案經政務委員唐鳳主持4次協作會議，在產官學界的合作下，終於推出新版的報稅系統，增進民眾的方便性。

提案人卓致遠表示，他提案的原因，是在中午吃飯時，有朋友提到報稅軟體多難用，還列了好幾點問題，並說「跟政府反映了也不會改」， 所以他就複製朋友的建議，貼到JOIN平台上，「沒想到過幾天新聞稿就出來了，我朋友看到也嚇到了」，怎麼會發生這樣的事，而參與協作會議也讓他了解，除了當網路暴民、酸民外，還有其他改變政府的作法，讓他能以民眾的角色，替政府多做事，改善報稅軟體。

經過4次協作會議，參與者包括資工系助理教授、財稅署中心人員、UX/UI使用者介面設計業界網評家及系統商的參與，本身具有使用者研究設計背景的卓致遠說，其中有許多具有專業背景的「鄉民」參與，才能將原先使用JavaScript舊元件設計的報稅軟體更新，改善不相容於MAC作業系統的問題，並透過介面統整，讓報稅軟體不再難用。

財政部下周四（26日）舉行所得稅申報記者會時，還會再對外說明報稅軟體使用細節。

(中國時報)