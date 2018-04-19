MAC修正版 報稅真輕鬆

去年民眾抱怨報稅軟體難用，今年將MAC版改善為WEB版，只要5分鐘即可完成前置準備作業；圖為民眾報稅情形。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

報稅季節即將來臨，今年MAC系統使用者報稅更簡便！去年被抱怨「難用到爆」的報稅軟體經過修正改為WEB版，財政部開放政府聯絡人楊金亨表示，新版大幅節省報稅人時間，只要5分鐘就可以完成前置準備作業，並支援PAD行動裝置，讓民眾更便利。

「開放政府聯絡人協作會議1周年」，楊金亨說明JOIN平台成果表示，去年有民眾在JOIN平台抱怨報稅軟體難用，經過改善，今年新版報稅軟體將MAC版改善為WEB版，安裝時間從40分鐘，縮短至5分鐘，即可完成前置準備作業，並支援PAD行動裝置。

去年5月報稅期間有民眾在公共政策網路參與平台提案，指稱「報稅軟體難用到爆炸」，用MAC電腦系統網路報稅成功率低，提案經政務委員唐鳳主持4次協作會議，在產官學界的合作下，終於推出新版的報稅系統，增進民眾的方便性。

提案人卓致遠表示，他提案的原因，是在中午吃飯時，有朋友提到報稅軟體多難用，還列了好幾點問題，並說「跟政府反映了也不會改」， 所以他就複製朋友的建議，貼到JOIN平台上，「沒想到過幾天新聞稿就出來了，我朋友看到也嚇到了」，怎麼會發生這樣的事，而參與協作會議也讓他了解，除了當網路暴民、酸民外，還有其他改變政府的作法，讓他能以民眾的角色，替政府多做事，改善報稅軟體。

經過4次協作會議，參與者包括資工系助理教授、財稅署中心人員、UX/UI使用者介面設計業界網評家及系統商的參與，本身具有使用者研究設計背景的卓致遠說，其中有許多具有專業背景的「鄉民」參與，才能將原先使用JavaScript舊元件設計的報稅軟體更新，改善不相容於MAC作業系統的問題，並透過介面統整，讓報稅軟體不再難用。

財政部下周四（26日）舉行所得稅申報記者會時，還會再對外說明報稅軟體使用細節。

(中國時報)

買賣方登錄不實重罰 恐引反彈 全台最貴菜園 每坪449萬標脫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。