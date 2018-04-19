全台最貴菜園 每坪449萬標脫

2018年04月19日 01:21 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

信義計畫區「最貴菜園」（D1），目前做為籃球場與停車場使用，昨日以較底價35億加價1.4％標脫，由盈保發展出價35.5億拿下，換算每坪449.46萬，依商業司資料顯示，盈保背後法人其實是富邦建設，買賣雙方同屬富邦集團。

業界分析，此次標售主要基於程序正義，囿於開發門檻，一如外界預期無其他人參與投標。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出， 以最低開發面積與未來規畫來看，該案仍由富邦開發持有最具效益，預估每坪開價勢必突破200萬元。台灣房屋智庫執行長張旭嵐更指出，信義計畫區仍是當前最紅豪宅區，日後還有「陶朱隱園」等指標案推出，價格可塑性相當高。

富邦資產管理昨日委託台灣金服公開標售位於世貿一館對面的4筆土地，總坪數789.83坪，標售底價35億，每坪底價約443.13萬。信義計畫區D1有「全台最貴菜園」名號，富邦集團多年來從多位地主手中買下上千坪土地，大多在富邦建設名下。大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，這次得標者為盈保發展公司，得標金額共35.5億，溢價率僅1.4％，平均每坪449.46萬，單坪僅高出底價6.33萬，總價也只超出底價5000萬，與過去信義計畫區火熱時期每坪8、900萬的行情相比，有巨幅差距。有業者認為，每坪標脫價應在550至600萬之譜。

信義全球資產經理王維宏指出，此次標售土地並未跨過信義計畫區最低開發門檻3000平方公尺（907.5坪）限制，加上近10年來富邦已整合的差不多，標售門檻又高達35億，未殺出程咬金攪局並不意外。不過對於標脫價，王維宏認為屬合理範疇，主要區內容積有的為400％，有的只有200％上下，行情自依容積差異有別。

(中國時報)