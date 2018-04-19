中經院上修今年GDP至2.47％

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中國時報
／台北報導

中華經濟研究院昨上修台灣今年經濟成長率預估值0.2個百分點至2.47％；有別於去年經濟成長仰賴出口為動能，中經院院長吳中書表示，今年我國經濟成長由內需接棒，民間消費是支撐今年成長的主要關鍵，各季GDP成長受比較基期影響，預料將逐季遞減。

吳中書進一步指出，今年成長模式以內需為主要動能，預計內需可貢獻經濟成長1.96個百分點，尤其民間消費貢獻1.08個百分點更是主要支撐，國際景氣復甦表現也比預期來得好，是上修今年經濟成長率至2.47％的主要原因。

由於比較基期關係，中經院預計各季GDP將遞減，各季估值分別為3.08％、2.59％、2.18％與2.08％；而先前主計總處、元大寶華等預測機構陸續上修今年經濟成長率，預測值分別為2.42％、2.4％，中經院的最新預測明顯較其他機構來得樂觀。

中經院觀察，近來物價走升已造成民眾購買力略減，在勞動市場持續改善，加上股市熱絡下，有效帶動民間財富擴增，提供民間消費更有力的支撐。

面對中美貿易戰、國際地緣政治等諸多不確定因素，加上兩岸政經情勢發展以及經貿關係，都是眼前可能影響台灣經濟情勢與成長的風險；因此，中經院提醒民眾，應抱持居安思危的態度，景氣前景堪稱樂觀，但是仍需審慎看待。

雖然電價漲、國際油價也來到相對高點，但是中經院預估全年平均消費者物價指數 (CPI) 年增率約為1.63％，仍低於央行設定2％的警戒線；至於匯率，今年新台幣兌美元的平均匯價約 29.35 元，較去年升值幅度約3.59％。

(中國時報)

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