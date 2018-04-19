成大陳典賦同學 藍兆杰教授勇奪金質獎

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中國時報
本報訊
上銀機械碩士論文獎』第十四屆 得獎名單
活動預告

為鼓勵大學青年投入機械工程研發創新，厚植台灣精密機械產業競爭優勢，上銀科技自2004年起舉辦『上銀機械碩士論文獎』，每年投入超過1,000萬元舉辦這個獎項。

『上銀機械碩士論文獎』﹝Hiwin Thesis Award﹞第14屆頒獎典禮於3月24日舉行，成功大學陳典賦研究生與藍兆杰教授以「並聯驅動肩外甲自適復健機器之設計」奪得金質獎、獎金100萬元；臺灣大學鄒振宇研究生與黃漢邦教授以「多機械手臂之安全協同規劃與控制」獲得銀質獎、獎金80萬元；臺灣大學蔡謹容研究生與林沛群教授則以「以基礎幾何模型搭配具主被動自由度和掌內壓力與近接感測之夾爪達到快速低計算成本之多樣化物體夾取」獲得銅質獎、獎金60萬元。

第1～14屆累計參賽論文共1,375篇，得獎篇數共213篇，得獎師生合計452人；第1～13屆得獎的論文中，已有49篇獲得企業運用，98篇發表於國際學術期刊上，足見這些獲獎論文已有相當高的水準，倍受機械業與學術界重視及讚譽，已被譽為機械業的「諾貝爾獎」。行政院 施俊吉副院長、經濟部 沈榮津部長與教育部 姚立德次長等均蒞臨本屆頒獎典禮致詞與頒獎，嘉勉得獎師生。

(中國時報)

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