持續努力讓台灣的智慧機械更上層樓

上銀科技 卓永財董事長

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中國時報
本報訊

首先為本屆得獎的老師跟學生致賀，當然也要感謝政府長官長期以來給予我們的支持與鼓勵。機械是工業之母，所有的東西除了自然生長，剩下的全部要用機械製造出來，所以機械工業不好，製造業肯定不行，沒有製造業就不會有就業機會。沒有就業機會就不會有所得，沒有所得也就不會消費，沒有消費也就不會有服務業，也不會納稅，政府的公共工程跟相關費用的取得就會很困難。過去機械領域的人才大部份都被半導體產業吸收進去，再加上學界追求排名跟升等，沒有人願意務實在機械領域深耕，台灣就陷入這樣惡性循環的環境，所以我們便想辦法來轉化環境並鼓舞這些務實的人，進而促成上銀機械碩士論文獎的誕生，也陸續鼓勵科技大學與工具機研究領域來參與，因而增設科技大學與工具機的特別獎。

迎接新時代，智慧機械變得很重要，Intel的高階主管日前飛到台中HIWIN總部時感慨地說：以前從沒想過還要去拜訪供應商的供應商；如今智慧機械的重要性，連半導體產業也開始深刻體會了。在德國工業4.0的推動下，凸顯AI的重要性，但AI要怎麼實現，就是要靠機器。電腦的發明人說過，要發展人工智慧只有兩個途徑：一個是比較空洞的技術發展，AlphaGo就是個典型；另一個是人類的感知，也就是sensor。現在台灣AI的發展很令人擔心，因為全部都走第一項很空洞的研究；雖然尖端的我們還是要投入，但不要像SCI論文一樣，一窩蜂全部的KPI都定在最頂端。我希望大學能夠跟立地產業結合，這樣台灣的產業才有可能轉型升級；期盼在座得獎的老師跟同學們在智慧機械領域，以現在的AI、Sensor，怎麼去加入這些元素而讓台灣的智慧機械更上一層樓。

(中國時報)

成大陳典賦同學 藍兆杰教授勇奪… 智慧機械加速台灣產業升級 邁向…

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